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Мама и сын погибли в Тобольске из-за пожара в частном доме

Мама и сын погибли в Тобольске из-за пожара в частном доме

28 августа 2023, 12:52
Фото: СКР
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины и ее сына в результате пожара. Он произошел в частном доме в Тобольске 27 августа.

Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным всё могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём внутри здания.

«В ходе тушения пожара частного деревянного дома, расположенного по улице Гагарина в городе Тобольске обнаружены тела 75-летней женщины и её 53-летнего сына без внешних признаков криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС, сгорели 56 квадратных метров. Ущерб от пожара значительный, крыша здания частично обвалилась.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Пожар
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