Мама и сын погибли в Тобольске из-за пожара в частном доме

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины и ее сына в результате пожара. Он произошел в частном доме в Тобольске 27 августа.

Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным всё могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём внутри здания. «В ходе тушения пожара частного деревянного дома, расположенного по улице Гагарина в городе Тобольске обнаружены тела 75-летней женщины и её 53-летнего сына без внешних признаков криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области. Ранее «Наш город» сообщал, что в тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС, сгорели 56 квадратных метров. Ущерб от пожара значительный, крыша здания частично обвалилась. Опять горим: в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар Узнать подробнее