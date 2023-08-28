Курение способствует развитию разных видов рака

Врач-онколог Гузаль Азизова из Видновской РКБ также сообщила, что курение и другие вредные привычки способствуют развитию рака. Она отмечает, что контакт с канцерогенными веществами, вирусными инфекциями и наследственностью также могут привести к онкологии.