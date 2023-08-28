Курение способствует развитию разных видов рака

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Он объясняет, что никотин, который содержится в сигаретах, кальянах и вейпах, наносит ущерб ДНК и нарушает работу иммунной системы, что приводит к сохранению патогенных клеток в организме, пишет news.ru.
Умнов отмечает, что курение вызывает рак из-за следующих изменений в организме: повреждение ДНК и нарушение работы иммунитета из-за токсинов дыма. Это приводит к сохранению патогенных клеток.
Кроме указанных заболеваний, курение также может вызывать острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, гортани, а также злокачественные опухоли почек и почечных лоханок.
Врач-онколог Гузаль Азизова из Видновской РКБ также сообщила, что курение и другие вредные привычки способствуют развитию рака. Она отмечает, что контакт с канцерогенными веществами, вирусными инфекциями и наследственностью также могут привести к онкологии.
Азизова подчеркивает, что профилактика рака проста: нужно избавиться от вредных привычек и следовать здоровому образу жизни. Она отмечает, что сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе играют важную роль в поддержании здоровья.