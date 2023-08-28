nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Курение способствует развитию разных видов рака

28 августа 2023, 10:48
По словам Александра Умнова, хирурга и преподавателя Госуниверситета просвещения, курящие россияне подвержены риску заболеть разными видами рака. В числе заболеваний рак ротовой полости, пищевода и желудка.

Он объясняет, что никотин, который содержится в сигаретах, кальянах и вейпах, наносит ущерб ДНК и нарушает работу иммунной системы, что приводит к сохранению патогенных клеток в организме, пишет news.ru.

Умнов отмечает, что курение вызывает рак из-за следующих изменений в организме: повреждение ДНК и нарушение работы иммунитета из-за токсинов дыма. Это приводит к сохранению патогенных клеток.

Кроме указанных заболеваний, курение также может вызывать острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, гортани, а также злокачественные опухоли почек и почечных лоханок.

Врач-онколог Гузаль Азизова из Видновской РКБ также сообщила, что курение и другие вредные привычки способствуют развитию рака. Она отмечает, что контакт с канцерогенными веществами, вирусными инфекциями и наследственностью также могут привести к онкологии.

Азизова подчеркивает, что профилактика рака проста: нужно избавиться от вредных привычек и следовать здоровому образу жизни. Она отмечает, что сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе играют важную роль в поддержании здоровья.

Подпишитесь
«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу
Сегодня, 12:04
«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
Сегодня, 06:00
Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…
Сегодня, 05:03
Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума
Сегодня, 05:20
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Сегодня, 11:28
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео
Сегодня, 06:34