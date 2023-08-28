Известный тюменский завод пытается вернуть с СВО мобилизованного специалиста

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Представители завода отмечают, что хотя их предприятие не является официальным частью оборонно-промышленного комплекса, оно тесно связано с этой сферой (химическая промышленность). Поэтому их сотрудник имел право на бронь от мобилизации.
«Завод подал иск в военный комиссариат Тюменской области. Истец требует признать незаконными действия по мобилизации сотрудника, который имел право на бронь», — сообщается в судебном документе по данным Ура.ру.
Представители завода объяснили, что мобилизованный тюменец работал оператором на линии по производству газового оружия для самообороны. Это связанно с химической промышленностью. Замена сотрудника потребует не менее года обучения. Сообщается, что тюменца призвали в армию 24 октября 2022 года. На следующий день работодатель подал в военкомат жалобу, но бронь на него не поступала. Мужчина отправился на спецоперацию.
«Сергей начальник отдела из трех специалистов. Именно он их обучал, заменить его некем. В судах, на наш взгляд, не изучают всех доводов, которые мы приводим», — отметили представители завода «Тюменские аэрозоли».
Известное предприятие, имеющее статус лучшего экспортера региона в сфере промышленности, начало борьбу за возвращение сотрудника в суде. Первая инстанция встала на сторону военных, апелляционный суд ее поддержал. Там пояснили, что бронь положена работникам организаций оборонно-промышленного комплекса. Юристы компании готовятся подавать иск в Верховный суд РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что студентов тюменского медвуза обяжут предоставить информацию в отдел по мобилизационной подготовке. Документы ждут до 5 сентября. Молодые люди должны принести скан-копию паспорта и данные о фактическом месте проживания. Более того, требуется указать свои контактные данные, чтобы специалисты всегда могли быть на связи.