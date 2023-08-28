Известный тюменский завод пытается вернуть с СВО мобилизованного специалиста

Представители завода объяснили, что мобилизованный тюменец работал оператором на линии по производству газового оружия для самообороны. Это связанно с химической промышленностью. Замена сотрудника потребует не менее года обучения. Сообщается, что тюменца призвали в армию 24 октября 2022 года. На следующий день работодатель подал в военкомат жалобу, но бронь на него не поступала. Мужчина отправился на спецоперацию.