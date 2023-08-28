Итоги дня Тюмени: строительство кампуса, вырубят 1 500 деревьев, реновация в ДОКе

Строительство нанесёт непоправимый вред экологии Тюмени. Кроме того, объект заявлен как межвузовский кампус, территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей: общежития, учебные аудитории и лаборатории, библиотеки, зоны отдыха и кафе. Работы оцениваются в 32 миллиарда рублей. Эти средства берутся, в том числе из бюджета региона. Сейчас важный исторический момент для нашей страны и всего российского народа!