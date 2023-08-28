Итоги дня Тюмени: строительство кампуса, вырубят 1 500 деревьев, реновация в ДОКе

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Тюменцы собирают подписи против строительства межвузовского кампуса в районе лесопарка Гагаринский. Активисты требуют от чиновников прекратить работы по строительству. Горожане требуют привлечение независимых специалистов в области экологии, строительства, образования и др.
Строительство нанесёт непоправимый вред экологии Тюмени. Кроме того, объект заявлен как межвузовский кампус, территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей: общежития, учебные аудитории и лаборатории, библиотеки, зоны отдыха и кафе. Работы оцениваются в 32 миллиарда рублей. Эти средства берутся, в том числе из бюджета региона. Сейчас важный исторический момент для нашей страны и всего российского народа!
В областной столице в течение нескольких месяцев срубят сотни зелёных насаждений. Под снос попадут кедры, рябины, пихты и другие деревья.
Для этиц целей подрядчику выделят 8 млн рублей, работы должны закончить до конца 2023 года заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт. Конкретные места работы будут указаны в заявке.
Стоит отметить, что сносу подлежат деревья, которые представляют реальную угрозу для горожан и их имущества.
Реновация пройдёт в границе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая. Фирма «принадлежащая „Бруснике“ выкупила земельный участок площадью более 18 гектаров за 368,2 миллиона рублей. Под снос попадут 102 дома, из которых три многоквартирных (два аварийных) дома, 99 — частных.
Кроме микрорайона ДОК, «Бруснике» достались земельные участки на улицах Минской, Киевской, Комсомольской, где под снос попадут три аварийных многоквартирника и три частных дома. Общий объем строительства составит около 190 тысяч квадратных метров.
За сутки уровень воды снизился на 1 сантиметр. Теперь уровень воды составляет -82 сантиметра над нулевой отметкой. До 27 августа абсолютный минимум составлял -81 сантиметр над нулем поста. Он был зарегистрирован 16 июля 2023 года.
В середине августа в Туре был зафиксирован подъем воды — до -68 сантиметров ниже нуля поста.