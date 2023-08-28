Готовим резиновые сапоги и шапки: 1 сентября ожидаются холода и сильные дожди

В праздничный день 1 сентября небесная канцелярия тюменцев не порадует ни теплом, ни отсутствием осадков. По все видимости, до школы детям придется добираться резиновых сапогах, куртках (возможно, и в шапках) — в этот максимальная температура воздуха составит +8…+16. На протяжении всего дня будет идти дождь.