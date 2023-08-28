Готовим резиновые сапоги и шапки: 1 сентября ожидаются холода и сильные дожди

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Во вторник, 29 августа, в регионе пройдут умеренные дожди, в утренние часы вероятны туманы, ветер усилится до 19 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +16.+21.
В среду вероятны ливневые дожди. В Тюмени метеорологи обещают выпадение 16,4 мм осадков, что превышает треть месячной нормы. В отдельных районах ожидаются туманы и грозы. Ночью термометры покажут +7…+12, в светлое время суток +16…+21. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с.
В последний день лета, четверг 31 августа, на территории всего юга Тюменской области вероятны осадки, в Уватском районе — сильные дожди. Температура воздуха в этот составит +12…+21.
В праздничный день 1 сентября небесная канцелярия тюменцев не порадует ни теплом, ни отсутствием осадков. По все видимости, до школы детям придется добираться резиновых сапогах, куртках (возможно, и в шапках) — в этот максимальная температура воздуха составит +8…+16. На протяжении всего дня будет идти дождь.