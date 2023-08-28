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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Тюмени 1 сентября ожидаются сильные дожди

Готовим резиновые сапоги и шапки: 1 сентября ожидаются холода и сильные дожди

28 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI

В Тюмени 1 сентября ожидаются сильные дожди

Ливневые дожди, грозы, туманы и усиление ветра прогнозируют на территории юга Тюменской области синоптики филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Непогода будет бушевать на протяжении ближайшей недели.
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Тюмень

Во вторник, 29 августа, в регионе пройдут умеренные дожди, в утренние часы вероятны туманы, ветер усилится до 19 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11, днем +16.+21.

В среду вероятны ливневые дожди. В Тюмени метеорологи обещают выпадение 16,4 мм осадков, что превышает треть месячной нормы. В отдельных районах ожидаются туманы и грозы. Ночью термометры покажут +7…+12, в светлое время суток +16…+21. Скорость ветра составит 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с.

Фото: Гисметео

В последний день лета, четверг 31 августа, на территории всего юга Тюменской области вероятны осадки, в Уватском районе — сильные дожди. Температура воздуха в этот составит +12…+21.

В праздничный день 1 сентября небесная канцелярия тюменцев не порадует ни теплом, ни отсутствием осадков. По все видимости, до школы детям придется добираться резиновых сапогах, куртках (возможно, и в шапках) — в этот максимальная температура воздуха составит +8…+16. На протяжении всего дня будет идти дождь.

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