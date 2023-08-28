Дмитрий Артюхов подвел итоги юбилейного «Честного маршрута»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о результатах «Честного маршрута», который стартовал 13 августа. Глава региона побывал в шести городах округа и провел личные встречи с 5500 северянами. Каждая из них транслировалась в прямом эфире на странице Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте». У ямальцев была возможность присылать свои вопросы, комментарии и просьбы. На каждый из них будут даны ответы профильных ведомств.
Отдельно губернатор встретился с участниками специальной военной операции и их семьями. Время и место были анонсированы заранее: встречи прошли в открытом формате. По их итогам были приняты решения по улучшению и введению ряда мер поддержки.
Встречи очень полезные, продуктивные, потому что обозначаются сложности, которые необходимо проработать. В Надыме мы договорились о компенсации бойцам дороги к месту отпуска. В Губкинском обсудили распространение нашего реабилитационного сертификата на всех участников специальной военной операции: в первую очередь речь о ЧВК, которые у нас иногда выпадают в нормативных документах. В Новом Уренгое приняли решение, что для всех наших ребят, которые участвуют в СВО, не будет требоваться удостоверение ветеранов боевых действий для получения региональных мер поддержки, — отметил Дмитрий Артюхов.
Во время «Честного маршрута» губернатор оценил качество и динамику дорожных работ. За пять лет на Ямале привели в порядок более 600 километров региональных и муниципальных дорог. В каждом населенном пункте губернатор инспектировал ход работ на крупных объектах строительства жилья, соцобъектов, дорог, благоустройства. За предыдущие четыре «Честных маршрута Дмитрий Артюхов поставил своей команде 373 задачи. Из них 208 уже выполнены. Лидируют Надым, Новый Уренгой и Пуровский район. Еще 165 поручений уже на финишной прямой.
Маршрут по городам, как и раньше, помогали составлять сами северяне. Губернатору поступило около тысячи предложений о точках в городах, которые необходимо посетить — самые интересные и важные из них вошли в программу Дмитрия Артюхова. Особенность этого года — Молодежный маршрут — глава Ямала осмотрел локации в компании представителей молодежи, — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
Всего в ходе поездки губернатор осмотрел 106 объектов. Знаковыми событиями стали: вручение ключей первым новоселам микрорайона Славянский в газовой столице, открытие долгожданного КОЦ «Сибирь» в Муравленко и современной старшей школы в Губкинском «ВыСотка» после реновации, запуск регионального отделения «Защитники Отечества» в Новом Уренгое.