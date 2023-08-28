Дмитрий Артюхов подвел итоги юбилейного «Честного маршрута»

Во время «Честного маршрута» губернатор оценил качество и динамику дорожных работ. За пять лет на Ямале привели в порядок более 600 километров региональных и муниципальных дорог. В каждом населенном пункте губернатор инспектировал ход работ на крупных объектах строительства жилья, соцобъектов, дорог, благоустройства. За предыдущие четыре «Честных маршрута Дмитрий Артюхов поставил своей команде 373 задачи. Из них 208 уже выполнены. Лидируют Надым, Новый Уренгой и Пуровский район. Еще 165 поручений уже на финишной прямой.