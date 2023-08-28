Четверо тюменцев попали в больницу после трапезы грибами

Эксперты настоятельно рекомендуют грибникам собирать только те дикоросы, которые они хорошо знают, не собирать переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не пробовать сырые грибы на вкус, не собирать грибы вдоль дорог (даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства: они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы), не покупать грибы на стихийных рынках, в неустановленных местах, на улице, у случайных людей.