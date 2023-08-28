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В Тюменской области четыре человека отравились грибами

Четверо тюменцев попали в больницу после трапезы грибами

28 августа 2023, 08:31
Фото: 1MI

В Тюменской области четыре человека отравились грибами

Тюменцы стали более внимательно относиться к сбору грибов. В этом году в регионе зарегистрировано четыре случая отравления грибами. Для сравнения, год назад в больницу попали 10 любителей дикоросов.
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Тюмень

По данным тюменского Роспотребнадзора, все отравившиеся — старше 18 лет, имели легкую степень тяжести. Летальных исходов среди них не зарегистрировано.

«Основная причина отравлений — это неумение распознавать съедобные и несъедобные (ядовитые) грибы, неправильная технология приготовления блюд из грибов», — пояснили специалисты.

Эксперты настоятельно рекомендуют грибникам собирать только те дикоросы, которые они хорошо знают, не собирать переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не пробовать сырые грибы на вкус, не собирать грибы вдоль дорог (даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические свойства: они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы), не покупать грибы на стихийных рынках, в неустановленных местах, на улице, у случайных людей.

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Также важно проводить обработку собранных грибов своевременно, так как это продукт скоропортящийся. Следует тщательно мыть грибы от частиц песка и почвы, заготавливать впрок только молодые грибы, никогда не «закатывать» грибные консервы, так как употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году от ботулизма скончался один человек, более 20 попали в больницу. В 2021 году ботулизм был диагностирован у 148 жителей региона, 22 из них скончались.

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