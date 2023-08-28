Более 800 тюменцев обратились за помощью в депутатские приемные

Тюменцы обратились к Роману Явнычу с просьбой дать разъяснения о ходе благоустройства двора у домов на ул. 50 лет Октября, 70 — ул. Энергетиков, 47. Депутат рассказал горожанам, что большая часть работ завершена раньше запланированного срока. Специалисты смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и проезды, отремонтировали отмостку, обновили спортивные и игровые площадки, провели восстановительные работы по озеленению, установили скамейки и урны. Благоустройство планируют завершить до конца октября текущего года.