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Более 800 тюменцев обратились за помощью в депутатские приемные

Более 800 тюменцев обратились за помощью в депутатские приемные

28 августа 2023, 06:27
Фото: 1MI
С начала года жители адресовали депутатам свыше тысячи устных и письменных обращений, большинство из которых касалось благоустройства территорий.

По просьбе горожан в округе Дмитрия Антипова обновили дорожное полотно по ул. Депутатской. Отрезок дороги от ул. Молодежной до Демьяна Бедного нуждался в ремонте: многочисленные ямы и выбоины доставляли неудобства водителям и пешеходам. После обращения депутата в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта начался ремонт проезжей части.

Отрадно, что дорожные работы выполнены подрядчиком раньше запланированного срока, и, самое главное, качественно, — выразил мнение Дмитрий Николаевич.

При содействии Дмитрия Елагина от микрорайона Ямальского к остановке на ул. Федюнинского проложили тротуар. Такое пожелание высказали тюменцы на одной из встреч с депутатом. Решить этот вопрос удалось совместно со специалистами управы Восточного округа.

Ремонт улицы Маяковского — на контроле Андрея Лазарева. Народный избранник отметил, что обращения по вопросу благоустройства дороги поступили от неравнодушных тюменцев. На участке от дома № 50 до дома № 119 специалисты расширили дорожное полотно до пяти метров, завершается укладка асфальта.

Тюменцы обратились к Роману Явнычу с просьбой дать разъяснения о ходе благоустройства двора у домов на ул. 50 лет Октября, 70 — ул. Энергетиков, 47. Депутат рассказал горожанам, что большая часть работ завершена раньше запланированного срока. Специалисты смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и проезды, отремонтировали отмостку, обновили спортивные и игровые площадки, провели восстановительные работы по озеленению, установили скамейки и урны. Благоустройство планируют завершить до конца октября текущего года.

Жители дома по ул. Дзержинского сообщили Андрею Голоусу о подтоплении подвального помещения. Народный избранник совместно с представителями профильных ведомств провели осмотр инженерных сетей и санитарного состояния подвала.

За работу взялись специалисты, решение было найдено, аварийная ситуация устранена. Своевременное реагирование на обращения жителей должно быть нормой для обслуживающих организаций жилищно-коммунального комплекса, — отметил Андрей Вячеславович.

Совет ветеранов Тюменского завода автотракторного электрооборудования обратился к Антону Терехину с просьбой восстановить памятный знак в честь тружеников завода. Стелле у дома по ул. Циолковского, 13 больше десяти лет, и со временем ее постамент частично разрушился. На работы потребовалось меньше месяца. Был увеличен постамент, к памятнику проложили каменную дорожку.

Церемонию открытия совместили с уроком мужества для учащихся школы №15. Депутат рассказал ребятам об истории завода вместе с автором идеи «Бессмертного полка» Геннадием Ивановым, чья трудовая биография была связана с заводом АТЭ.

Важнейшей частью комфортной городской среды для жителей является преображение общественных пространств. Тюменцы вносят предложения по благоустройству своих микрорайонов, зеленых уголков, дворов. С помощью депутатов получают разъяснения о качестве и сроках работ, решают разные вопросы, — прокомментировал председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
#Общество#Тюменская область#Депутаты#Тюменская городская Дума#Евгений Заболотный#Анастасия Имамахметова
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