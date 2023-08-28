Более 6 тысяч тюменцев из сельской местности воспользовались слугами мобильных бригад

Posted 28 августа, 13:07
Published 28 августа, 13:07
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Мобильные бригады в Тюменской области, созданные по поручению главы региона в рамках нацпроекта «Демография», работают с 2019 года.
Такие бригады есть во всех 23 муниципальных образованиях Тюменской области, все услуги они предоставляют бесплатны — это доставка от места жительства до медицинской или социальной организации и обратно.
Для предоставления услуги граждане старше 65 лет и инвалиды могут обратиться в медицинскую организацию либо в центр социального обслуживания населения по месту жительства.
В департаменте напомнили, что инвалиды первой и второй группы, имеющие II или III степень ограничения способности к передвижению или самообслуживанию, а также ограничения способности к контролю за своим поведением, могут воспользоваться этой услугой при сопровождении родственника.