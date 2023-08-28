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Posted 28 августа, 13:07

Published 28 августа, 13:07

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Более 6 тысяч тюменцев из сельской местности воспользовались слугами мобильных бригад

Более 6 тысяч тюменцев из сельской местности воспользовались слугами мобильных бригад

28 августа 2023, 13:07
Фото: 1MI
В Тюменской области за два квартала более 6,3 тысячи жителей сельской местности старше 65 лет воспользовались услугами мобильных бригад. Социальная служба помогает им и инвалидам пройти врача, диспансеризацию, профосмотры и вакцинацию, сообщает департамент соцразвития ТО.

Мобильные бригады в Тюменской области, созданные по поручению главы региона в рамках нацпроекта «Демография», работают с 2019 года.

Такие бригады есть во всех 23 муниципальных образованиях Тюменской области, все услуги они предоставляют бесплатны — это доставка от места жительства до медицинской или социальной организации и обратно.

Для предоставления услуги граждане старше 65 лет и инвалиды могут обратиться в медицинскую организацию либо в центр социального обслуживания населения по месту жительства.

В департаменте напомнили, что инвалиды первой и второй группы, имеющие II или III степень ограничения способности к передвижению или самообслуживанию, а также ограничения способности к контролю за своим поведением, могут воспользоваться этой услугой при сопровождении родственника.

Александр Моор: особенность социальных служб региона — мобильность и оперативность
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