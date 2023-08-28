Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Тюменца веселит позиция чиновников, утверждающих, что россиянам за границей так плохо, они никому не нужны, поэтому релоканты стали массово возвращаться на родину.
«Это очередная пропаганда. Конечно, некоторые возвращаются, я не стану осуждать и давать этому оценку, потому что быть вынужденным эмигрантом тяжело, но в первую очередь психологически. Всё остальное дело наживное», — делится Валерий.
Из России он уехал на второй день после объявления частичной мобилизации. Это было его осознанное решение, вызванное несогласием с действиями властей.
«Я люблю свою страну, у меня в Тюмени все было отлично: работа, дом, любимый человек, родственники, друзья. Во время мобилизации, в сентябре, я долго не думал и уехал на следующий же день. Глядя на то, как разворачиваются события в моей родной стране, не жалею о решении», — откровенничает Валерий.
Выбор на Грузию пал, потому что кончилась шенгенская виза. Первая проблема, с которой пришлось столкнуться тюменцу на чужбине — это жильё. Его переезд совпал с волной наплыва вынужденных переселенцев их России, Украины, Беларуси, соответственно сразу вырос спрос на аренду съёмные квартиры и цена на них.
«Было трудно снять жилье, потому что Тбилиси — маленький город и на всех желающих тут просто не было предложений, поэтому цены взмыли ввысь. Кстати сейчас цены прилично упали. Но опять вырос лари к рублю, и тут уже вопросики к обвалу рубля. Мне жилье уступили друзья, которые съезжали в тот момент из Тбилиси. Поэтому мои мучения с поиском быстро закончились», — пояснил наш собеседник.
Валерий также рассказал про особенности местной жизни, бытовые условия и работу. Говорит, что местные не особо заморачиваются узакониванием своих построек и перепланировкой. Поэтому в качестве квартиры здесь могут предложить пристройку без окон по стоимости двушки в Москве. При этом ещё и платежи за ЖКХ здесь тоже очень недешёвые.
«Коммуналка дорогая в части электричества и газа. Например, месяц работы кондиционера нон-стоп в летнюю жару обойдется примерно в 100 лари, это около 4 тысяч рублей. Когда я приехал, лари стоил чуть больше 20 рублей, а сейчас почти 40, так что все подорожало в два раза. А в России насколько выросли цены за год?», — восклицает тюменец.
Но если не сравнивать лари с рублями — то цены уже не так пугают. Валерий сейчас работает продукт-менеджером. Зарплату получает в долларах. Проблем с трудоустройством, по его словам, не было.
«С моей профессией я получал предложения по работе и здесь. Очень удобно, оформляешь ИП и платишь 1% налогов с зарплаты. Но в Грузии очень трудно получить ВНЖ, это проблема. Потому что, когда ты не турист, важно получить юридический статус и почувствовать себя полноценным членом нового общества», — объясняет Валерий.
Кстати, тюменец даже находясь в чужой стране ведёт активную волонтёрскую деятельность — вместе с другими неравнодушными соотечественниками помогает бесхозным кошкам.
«Реально бесит халатное отношение к животным. В Грузии с горем пополам решили проблему с бродячими собаками, но только в столице, в приморских городах эти стаи собак вызывают ужас и скорбь. Но в Тбилиси „забили“ на кошек, — возмущается Валерий. — Они тут воспринимаются как крысы и местным на них пофиг. Так что бы вы думали? Русские эмигранты взяли на себя эту тему и занимаются бездомными кошками».
Валерий говорит, что многие его близкие в разговоре с ним беспокоятся о его безопасности в Грузии. Переживают, что местное население негативно настроено к россиянам. Но мужчина уверяет, что это совсем не так.
«Грузины хорошо относятся к русским, с пониманием даже. Они реально понимают как тяжело бежать из страны от войны. Все эти новости пропаганды про митинги против русских и отмены концертов из-за русских барабанщиков, полная чушь. Грузины плохо относятся не к русским, а к российской политике. И все эти митинги направлены в адрес грузинской партии, которая поддерживает пророссийский курс. Меня уже правда достали вопросы родственников, спокойно ли тут в Тбилиси? Ну камон!», — пояснил наш собеседник.
Валерий признался, что за год уже привык к жизни в Грузии, к её специфике.
«Поначалу Тбилиси радовал архитектурой и пейзажами, потом бесил промозглостью зимой и холодом в квартире. Летом балдеешь от цветущих деревьев и обилия фруктов, но страдаешь от дикой духоты в городе. Одним словом, везде свои особенности», — отмечает мужчина.
В Россию он возвращаться пока не планирует, хотя очень скучает по стране, родному городу и по близким.
«Когда ты внезапно оказываешься в другой культурной среде с другим языком, то начинаешь иначе относиться к привычным вещам, — поясняет Валерий. — Я для себя понял, что пока не вернусь в Россию, мне будет трудно почувствовать себя дома, но я попробую найти такое место, где будет комфортно, где смогу легально жить с ВНЖ. Если бы не усугубление ситуации в России, фиг бы уехал. Но сейчас приходится заново отстраивать свою жизнь на чужой земле».
Ранее своим опытом эмиграции поделился с «Нашим городом» другой тюменской релокант. Молодой человек живёт в Турции, мечтает вернуться домой, но из-за опасений оказаться в армии, ищет себе другое пристанище.