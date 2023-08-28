Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…

Валерий также рассказал про особенности местной жизни, бытовые условия и работу. Говорит, что местные не особо заморачиваются узакониванием своих построек и перепланировкой. Поэтому в качестве квартиры здесь могут предложить пристройку без окон по стоимости двушки в Москве. При этом ещё и платежи за ЖКХ здесь тоже очень недешёвые.