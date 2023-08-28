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Аудитория челленджа «Чистая вода» в соцсетях достигла 3 млн человек

Аудитория челленджа «Чистая вода» в соцсетях достигла 3 млн человек

28 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
Завершились мероприятия экологического челленджа «Чистая вода», который был организован всероссийской акцией «Вода России”​ при​ поддержке медиагруппы „Комсомольская правда“ и Минприроды РФ. Обладательница первого места поедет в Камчатский край.

Мероприятие, основной целью которого является привлечение внимания населения к сохранению чистоты водоемов, проходит в стране не первый год, пишет kp.ru.

На данный момент «Вода России» это самая массовая волонтерская акция в РФ. Ее участниками уже стали свыше 8,2 млн человек. Лозунг акции — «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо забирать обратно с собой. Общая задача акции и челленджа — вовлечь максимальное количество людей, а также сделать такой подход общепринятым.

В соцсетях аудитория челленджа «Чистая вода» уже превысила 3 млн человек. Конкурс проходил в 2 этапа. В рамках первого этапа конкурсанты делали фотографии людей, животных, зданий, предметов, отраженных в воде, или через призму воды.

По итогам проверки работ жюри отобрало победителей. Главным призом стала поездка в Камчатский край на двоих. Обладатель второго места удостоился ноутбука, а третье место разделили между собой шесть человек. Они получат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».

На втором этапе участники снимали клипы с маской конкурса и размещали их в ВК. В рамках данного этапа призеров отобрал генератор случайных чисел. Шестеро победителей конкурса получили умные наушники, а еще шестеро — электронные часы.

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