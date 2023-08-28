Аудитория челленджа «Чистая вода» в соцсетях достигла 3 млн человек

На данный момент «Вода России» это самая массовая волонтерская акция в РФ. Ее участниками уже стали свыше 8,2 млн человек. Лозунг акции — «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо забирать обратно с собой. Общая задача акции и челленджа — вовлечь максимальное количество людей, а также сделать такой подход общепринятым.