Аудитория челленджа «Чистая вода» в соцсетях достигла 3 млн человек

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Мероприятие, основной целью которого является привлечение внимания населения к сохранению чистоты водоемов, проходит в стране не первый год, пишет kp.ru.
На данный момент «Вода России» это самая массовая волонтерская акция в РФ. Ее участниками уже стали свыше 8,2 млн человек. Лозунг акции — «Принес — забери». Все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо забирать обратно с собой. Общая задача акции и челленджа — вовлечь максимальное количество людей, а также сделать такой подход общепринятым.
В соцсетях аудитория челленджа «Чистая вода» уже превысила 3 млн человек. Конкурс проходил в 2 этапа. В рамках первого этапа конкурсанты делали фотографии людей, животных, зданий, предметов, отраженных в воде, или через призму воды.
По итогам проверки работ жюри отобрало победителей. Главным призом стала поездка в Камчатский край на двоих. Обладатель второго места удостоился ноутбука, а третье место разделили между собой шесть человек. Они получат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».
На втором этапе участники снимали клипы с маской конкурса и размещали их в ВК. В рамках данного этапа призеров отобрал генератор случайных чисел. Шестеро победителей конкурса получили умные наушники, а еще шестеро — электронные часы.