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13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени

13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени

28 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
Девушка решила вложить выигранные деньги в приобретение нового жилья и также направить часть суммы на лечение своей мамы.
Фото: Фото предоставлено пресс-службой «Столото»

Тюменка стала обладательницей суперприза августовского розыгрыша лотереи «Рапидо». В течение двух лет она играла одними и теми же числами и всегда выигрывала небольшие суммы до 45 тысяч рублей. Но на этот раз удача улыбнулась ей особенно сильно — женщина получила суперприз в размере 13,4 миллиона рублей.

— Было воскресное утро. Мама пошла умываться, через несколько минут выходит из ванной и спрашивает: «Когда у тебя выходной? Нужно полететь в Москву. Я выиграла 13 миллионов». У нее не было вау-эффекта, но я была шокирована! В семье никто даже не знал, что мама участвует в лотереях, — рассказала дочь победительницы, су-шеф тюменского ресторана сербской кухни Ася Бабаева.

По словам девушки, ее мама изменила одно число в привычной комбинации, чтобы сделать ее более гармоничной. Для тюменки, выбор чисел не имел особого символического значения, она просто любила их расположение на билете. Призовые деньги она планирует потратить на покупку просторного жилья и на лечение своей мамы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выиграл 12 миллионов рублей. Участник розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в интернете.

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