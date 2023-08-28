13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени

Тюменка стала обладательницей суперприза августовского розыгрыша лотереи «Рапидо». В течение двух лет она играла одними и теми же числами и всегда выигрывала небольшие суммы до 45 тысяч рублей. Но на этот раз удача улыбнулась ей особенно сильно — женщина получила суперприз в размере 13,4 миллиона рублей.