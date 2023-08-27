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Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы

Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы

27 августа 2023, 06:41
Фото: 2 ГИС
Жители Заболотья проводят митинги и записывают обращение к президенту России Владимиру Путину в связи с арестом депутата Думы Тобольского района Рината Урамаева.
Сюжет
Тюмень
Фото: Главное Тобольск

По мнению жителей поселка Лайтамак, интересы которого в думе представлял ранее Урамаев, народного избранника держат под арестом незаконно. Такого же мнения придерживаются и жители Ачир. В Заболотье уверены, что в том, что Урамаева «подставили» и «подвели под монастырь», так как он многим «перешел дорогу».

«Ринат Ильясович много лет борется с коррупцией, его просто-напросто „подставили“… Так или иначе, но все мы когда-либо обращались к нему за помощью и не было случая, чтобы он не помог. Именно благодаря ему у нас в глухомани появилась сотовая связь, какой-никакой мобильный интернет, круглосуточное электроснабжение. Он контролирует состояние зимой дорог», — подчеркивают тюменцы.

Жители Заболотья просят президента Путина разобраться со сложившейся ситуацией, пишет Рark72.ru. В защиту Рината Урамаева уже собрано 500 подписей. В противном случае они грозятся не пойти на выборы губернатора Тюменской области, которые состоятся 10 сентября 2023 года.

В Тобольске задержали районного депутата, защитника Заболотья
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Ранее «Наш Город» писал, что Рината Урамаева задержали на рабочем месте неделю назад. 22 августа Тобольский городской суд отправил защитника Заболотья под домашний арест до 19 октября 2023 года. О причинах ареста не сообщается.

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