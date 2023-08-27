Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По мнению жителей поселка Лайтамак, интересы которого в думе представлял ранее Урамаев, народного избранника держат под арестом незаконно. Такого же мнения придерживаются и жители Ачир. В Заболотье уверены, что в том, что Урамаева «подставили» и «подвели под монастырь», так как он многим «перешел дорогу».
«Ринат Ильясович много лет борется с коррупцией, его просто-напросто „подставили“… Так или иначе, но все мы когда-либо обращались к нему за помощью и не было случая, чтобы он не помог. Именно благодаря ему у нас в глухомани появилась сотовая связь, какой-никакой мобильный интернет, круглосуточное электроснабжение. Он контролирует состояние зимой дорог», — подчеркивают тюменцы.
Жители Заболотья просят президента Путина разобраться со сложившейся ситуацией, пишет Рark72.ru. В защиту Рината Урамаева уже собрано 500 подписей. В противном случае они грозятся не пойти на выборы губернатора Тюменской области, которые состоятся 10 сентября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что Рината Урамаева задержали на рабочем месте неделю назад. 22 августа Тобольский городской суд отправил защитника Заболотья под домашний арест до 19 октября 2023 года. О причинах ареста не сообщается.