Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы

По мнению жителей поселка Лайтамак, интересы которого в думе представлял ранее Урамаев, народного избранника держат под арестом незаконно. Такого же мнения придерживаются и жители Ачир. В Заболотье уверены, что в том, что Урамаева «подставили» и «подвели под монастырь», так как он многим «перешел дорогу».