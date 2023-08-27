Житель Тюмени обложил матом компанию подростков за «блатное» поведение

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По всей видимости, мужчине не понравилось то, как дети взывающее себя вели. Один из них, судя по разговору тюменца, является его сыном. Сам же мужчина — участник специальной военной операции.
«Если бы ты не был моим сыном, я бы тебя убил. За тебя я фашистов убиваю, пришел до 5 числа домой, а ты тут сидишь блатуешь», — возмутился тюменец.
В комментариях под видео один из участников потасовки сообщил, что они с ребятами просто сидели на лавочке и ничего предрассудительного не делали. Для оскорблений и рукоприкладства поводов не было.
«Мы на скамейке сидели, дед подошёл и начал нас материть. Мы ему даже ничего не сделали», — сообщил Илья З.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени, давшую пощечину чужому ребенку, привлекли к административной ответственности по статье «Побои». Тюменку приговорили к ста часам обязательных работ. Инцидент произошел в середине июля этого года в подъезде многоэтажного дома по улице Проезд Шаимский, 7.