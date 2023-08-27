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Житель Тюмени обложил матом компанию подростков за «блатное» поведение

Житель Тюмени обложил матом компанию подростков за «блатное» поведение

27 августа 2023, 06:07
Фото: 1MI
В Тюмени в субботу днем пожилой мужчина решил «поучить жизни» подростков. Правда, сделал он это крайне странно — одного из юных тюменцев он обложил матом и толкнул за то, что последний «блатовал». Видеоролик был опубликован в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

По всей видимости, мужчине не понравилось то, как дети взывающее себя вели. Один из них, судя по разговору тюменца, является его сыном. Сам же мужчина — участник специальной военной операции.

«Если бы ты не был моим сыном, я бы тебя убил. За тебя я фашистов убиваю, пришел до 5 числа домой, а ты тут сидишь блатуешь», — возмутился тюменец.

В комментариях под видео один из участников потасовки сообщил, что они с ребятами просто сидели на лавочке и ничего предрассудительного не делали. Для оскорблений и рукоприкладства поводов не было.

«Мы на скамейке сидели, дед подошёл и начал нас материть. Мы ему даже ничего не сделали», — сообщил Илья З.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени, давшую пощечину чужому ребенку, привлекли к административной ответственности по статье «Побои». Тюменку приговорили к ста часам обязательных работ. Инцидент произошел в середине июля этого года в подъезде многоэтажного дома по улице Проезд Шаимский, 7.

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