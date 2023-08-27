Volkswagen и Škoda возвращаются в Тюмень

По словам гендиректора ХК «Дина» Ивана Михайлова, автосалоны с осени начнут работать в досанкционном режиме. В сентябре ожидается поступление шести новых моделей Volkswagen. Все автомобили будут приходить из Китая, на них будет действовать гарантия от поставщика AGR Automotive Group сроком на два года или 100 тысяч километров пробега.