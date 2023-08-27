Volkswagen и Škoda возвращаются в Тюмень

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам гендиректора ХК «Дина» Ивана Михайлова, автосалоны с осени начнут работать в досанкционном режиме. В сентябре ожидается поступление шести новых моделей Volkswagen. Все автомобили будут приходить из Китая, на них будет действовать гарантия от поставщика AGR Automotive Group сроком на два года или 100 тысяч километров пробега.
Что касается стоимости, то она будет напрямую зависеть от курса валюты, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, по словам экспертов, осенью 2023 года автомобили в России подорожают на 10-15%. Также вырастут цены на запчасти — до 30%.