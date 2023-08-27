В Тюменской области во время ночного пожара погибли люди

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Во время ЧП погибли два человека.
В настоящее время причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 21 августа произошел пожар в двухэтажном коттедже по улице Колхозной. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.