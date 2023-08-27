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В Тюменской области во время ночного пожара погибли люди

В Тюменской области во время ночного пожара погибли люди

27 августа 2023, 03:58
Фото: 1MI
Два человека погибли во время пожара в частном доме в Тобольске. Трагедия произошла в первом часу ночи по улице Гагарина.
Сюжет
Тюмень

В тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Во время ЧП погибли два человека.

В настоящее время причина возникновения огня выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 21 августа произошел пожар в двухэтажном коттедже по улице Колхозной. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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