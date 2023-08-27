В Тюмени в районе ДК «Строитель» Hyundai врезался в авто медицинской службы

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Авария случилась на Республики, 194. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, а также медики скорой помощи. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, врачи оказали помощь двум пострадавшим в ДТП на месте происшествия. От госпитализации пациенты отказались.
«Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. В ДТП никто не пострадал.