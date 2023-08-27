В Тюмени в районе ДК «Строитель» Hyundai врезался в авто медицинской службы

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В Тюмени в воскресенье днем в районе КПД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля частной службы перевозки пациентов и легковым автомобилем Hyundai.