В Тюмени в районе ДК «Строитель» Hyundai врезался в авто медицинской службы

Posted 27 августа 2023, 10:54
Published 27 августа 2023, 10:54
Modified 27 августа 2023, 10:56
Updated 27 августа 2023, 10:56
Авария случилась на Республики, 194. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, а также медики скорой помощи. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, врачи оказали помощь двум пострадавшим в ДТП на месте происшествия. От госпитализации пациенты отказались.
«Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. В ДТП никто не пострадал.