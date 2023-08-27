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Posted 27 августа 2023, 10:54

Published 27 августа 2023, 10:54

Modified 27 августа 2023, 10:56

Updated 27 августа 2023, 10:56

В Тюмени в районе ДК «Строитель» Hyundai врезался в авто медицинской службы

27 августа 2023, 10:54
Сюжет
ДТП
В Тюмени в воскресенье днем в районе КПД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля частной службы перевозки пациентов и легковым автомобилем Hyundai.

Авария случилась на Республики, 194. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, а также медики скорой помощи. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, врачи оказали помощь двум пострадавшим в ДТП на месте происшествия. От госпитализации пациенты отказались.

«Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?
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Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. В ДТП никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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