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В Тюмени рядом с аквапарком «ЛетоЛето» продают отель по цене студии

В Тюмени рядом с аквапарком «ЛетоЛето» продают отель по цене студии

27 августа 2023, 04:40
Фото: 2 ГИС
В Тюмени выставили на продажу готовый гостиничный комплекс, расположенный в районе тюменского термального курорта «ЛетоЛето». Объявление опубликовано на площадке Авито.
Сюжет
Тюмень

Указано, что отель работает с 2021 года, имеет высокие финансовые показатели, хорошие обороты.

«У данного бизнеса есть преимущество — локация, так как отель расположен в шаговой доступности от аквапарка, первая линия высокий автомобильный трафик и центр города в 5 минутах. В декабре–январе начинается гостиничный сезон. Бизнес окупается менее чем за полтора года», — отмечает собственник.

Рядом с отелем находятся промышленные базы и организации. Ежемесячный оборот в среднем составляет 300 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч рублей чистой прибыли.

Стоимость гостиничного комплекса составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 216 миллионов рублей выставлен бизнес-центр «Подиум» на перекрестке улиц Мельникайте и Рижской площадью порядка 2 тысяч «квадратов».

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Отели
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