В Тюмени рядом с аквапарком «ЛетоЛето» продают отель по цене студии

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Указано, что отель работает с 2021 года, имеет высокие финансовые показатели, хорошие обороты.
«У данного бизнеса есть преимущество — локация, так как отель расположен в шаговой доступности от аквапарка, первая линия высокий автомобильный трафик и центр города в 5 минутах. В декабре–январе начинается гостиничный сезон. Бизнес окупается менее чем за полтора года», — отмечает собственник.
Рядом с отелем находятся промышленные базы и организации. Ежемесячный оборот в среднем составляет 300 тысяч рублей, в том числе 180 тысяч рублей чистой прибыли.
Стоимость гостиничного комплекса составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 216 миллионов рублей выставлен бизнес-центр «Подиум» на перекрестке улиц Мельникайте и Рижской площадью порядка 2 тысяч «квадратов».