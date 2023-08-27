Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в конце лета и начале сентября

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По прогнозам синоптиков, понедельник, 28 августа, станет единственным сухим днем предстоящей недели. В этот день ожидается переменная облачность и температура воздуха +6…+8 в ночные часы, +18…+20 светлое время суток.
Во вторник вероятны кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+20. В среду, 30 августа, в областной столице выпадет треть месячной нормы осадков и похолодает до +10…+16. В последний день августа потеплеет до +18, но осадки продолжатся.
В праздничный День знаний, 1 сентября, существенно погода не изменится — дожди, +7…+10 в ночные часы, до +16…+18 днем.
В субботу и воскресенье, несмотря на дождливую погоду, в областной столице потеплеет — к полудню воздух прогреется до +20….+23.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени просят включить отопление в домах. Горожане жалуются на холод в квартирах.