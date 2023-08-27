Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в конце лета и начале сентября

Во вторник вероятны кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+20. В среду, 30 августа, в областной столице выпадет треть месячной нормы осадков и похолодает до +10…+16. В последний день августа потеплеет до +18, но осадки продолжатся.