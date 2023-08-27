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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Тюмени прогнозируют неделю дождей

Синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в конце лета и начале сентября

27 августа 2023, 08:04

В Тюмени прогнозируют неделю дождей

На Тюмень на следующей неделе обрушатся дожди. Метеорологи обещают осадки на протяжении ближайших семи дней.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, понедельник, 28 августа, станет единственным сухим днем предстоящей недели. В этот день ожидается переменная облачность и температура воздуха +6…+8 в ночные часы, +18…+20 светлое время суток.

Во вторник вероятны кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в этот день составит +17…+20. В среду, 30 августа, в областной столице выпадет треть месячной нормы осадков и похолодает до +10…+16. В последний день августа потеплеет до +18, но осадки продолжатся.

Когда в Тюмени включат отопление?
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В праздничный День знаний, 1 сентября, существенно погода не изменится — дожди, +7…+10 в ночные часы, до +16…+18 днем.

В субботу и воскресенье, несмотря на дождливую погоду, в областной столице потеплеет — к полудню воздух прогреется до +20….+23.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени просят включить отопление в домах. Горожане жалуются на холод в квартирах.

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