На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансиийск запретят выезд на «встречку»

По данным ГИБДД, за последние семь дней на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли пять человек, семь — получили травмы. Основной причиной ДТП стало нарушение скоростного режима, передает «Тюменское время».