nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансиийск запретят выезд на «встречку»

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансиийск запретят выезд на «встречку»

27 августа 2023, 08:31
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе будут введены дополнительные ограничения для обеспечения безопасности дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Как пояснил заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Альберт Шаймухаметов, на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение изменить проект дорожной разметки на проезжей части. Сплошную полосу, запрещающую выезд на встречную полосу движения, нанесут с 228 до 253 километр трассы.

По данным ГИБДД, за последние семь дней на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли пять человек, семь — получили травмы. Основной причиной ДТП стало нарушение скоростного режима, передает «Тюменское время».

В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что ГИБДД Тюменской области усилила патрулирование федеральных трасс. На тюменских автодорогах дежурят дополнительные наряды ДПС и медработники. В регионе проходит мероприятие «Дорога домой».

Читайте также:
На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?В центре Тюмени разбилась черная Lada PrioraНа тюменской «трассе смерти» водителя зажало в авто после ДТП
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Тобольск#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
25 августа, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
25 августа, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
25 августа, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
25 августа, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
25 августа, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
25 августа, 09:08