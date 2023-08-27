На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансиийск запретят выезд на «встречку»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:38
Как пояснил заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Альберт Шаймухаметов, на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение изменить проект дорожной разметки на проезжей части. Сплошную полосу, запрещающую выезд на встречную полосу движения, нанесут с 228 до 253 километр трассы.
По данным ГИБДД, за последние семь дней на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли пять человек, семь — получили травмы. Основной причиной ДТП стало нарушение скоростного режима, передает «Тюменское время».
Ранее «Наш Город» писал, что ГИБДД Тюменской области усилила патрулирование федеральных трасс. На тюменских автодорогах дежурят дополнительные наряды ДПС и медработники. В регионе проходит мероприятие «Дорога домой».