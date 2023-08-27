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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:15

Когда в Тюмени включат отопление?

Когда в Тюмени включат отопление?

27 августа 2023, 05:10
Фото: 1MI
В Тюмени только несколько дней назад установилась прохладная погода, а жители областной столицы уже обращаются к городским властям с просьбой включить отопление.
Сюжет
Тюмень
«Когда уже дадут отопление, холодища дома и на улице. Дайте отопление», — пишут горожане в социальных сетях.

Между тем, в областной столице еще не завершена подготовка к новому отопительному сезону. В настоящее время идут опрессовочные работы в рамках последнего, седьмого этапа. Они завершатся 28 августа.

Согласно законодательству, решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. В Тюмени отопление включают после установления в течении пяти суток среднесуточной температуры воздуха ниже +8.

Точной даты старта отопительного сезона пока нет. Но, вероятнее всего, тепло в домах тюменцев появится не ранее 20-х чисел сентября. По прогнозам метеорологов, первая декада месяца обещает быть теплой — ночью термометры будут показывать +10…+13, днем +20…+22, в отдельные дни ожидается +24…+26.

Фото: Гисметео

Во второй декаде среднесуточная температура воздуха составит +4…+16. С 20-х чисел месяца похолодает до +1….+9

Напомним, в 2022 году отопительный сезон в Тюмени стартовал с 14 сентября, в 2021 году — с 13 сентября, в 2020 — с 24 сентября.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Отопительный сезон
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