Когда в Тюмени включат отопление?

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:15
«Когда уже дадут отопление, холодища дома и на улице. Дайте отопление», — пишут горожане в социальных сетях.
Между тем, в областной столице еще не завершена подготовка к новому отопительному сезону. В настоящее время идут опрессовочные работы в рамках последнего, седьмого этапа. Они завершатся 28 августа.
Согласно законодательству, решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. В Тюмени отопление включают после установления в течении пяти суток среднесуточной температуры воздуха ниже +8.
Точной даты старта отопительного сезона пока нет. Но, вероятнее всего, тепло в домах тюменцев появится не ранее 20-х чисел сентября. По прогнозам метеорологов, первая декада месяца обещает быть теплой — ночью термометры будут показывать +10…+13, днем +20…+22, в отдельные дни ожидается +24…+26.
Во второй декаде среднесуточная температура воздуха составит +4…+16. С 20-х чисел месяца похолодает до +1….+9
Напомним, в 2022 году отопительный сезон в Тюмени стартовал с 14 сентября, в 2021 году — с 13 сентября, в 2020 — с 24 сентября.