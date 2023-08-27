Известны результаты экспертизы тел погибших при крушении самолета Пригожина

В Тюменской области бойцы ЧВК «Вагнер» организовали несколько стихийных мемориалов Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Два из них появились в Тюмени — в поселке Московский под Тюменью, рядом с последним офисом ЧВК и рядом с кладбищем Текутьевское. В Тобольске мемориал появился в 8 микрорайоне у Танка Т-72М.