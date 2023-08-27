nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Известны результаты экспертизы тел погибших при крушении самолета Пригожина

Известны результаты экспертизы тел погибших при крушении самолета Пригожина

27 августа 2023, 11:12
Фото: nashgorod.ru
Следственный комитет Российской федерации подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — сообщили в СК.

По данным Росавиации, в числе пассажиров разбившегося 23 августа в Тверской области бизнес-джета находились Евгений Пригожин, подполковник запаса Дмитрий Уткин, Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев, Евгений Макарян. Погибшие члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
Узнать подробнее

Напомним, самолет, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, все они погибли на месте ЧП. Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин.

В Тюменской области бойцы ЧВК «Вагнер» организовали несколько стихийных мемориалов Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Два из них появились в Тюмени — в поселке Московский под Тюменью, рядом с последним офисом ЧВК и рядом с кладбищем Текутьевское. В Тобольске мемориал появился в 8 микрорайоне у Танка Т-72М.

#Общество#Происшествия#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Авиакатастрофа#ЧВК "Вагнер"#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
25 августа, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
25 августа, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
25 августа, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
25 августа, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
25 августа, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
25 августа, 09:08