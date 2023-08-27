Известны результаты экспертизы тел погибших при крушении самолета Пригожина

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — сообщили в СК.
По данным Росавиации, в числе пассажиров разбившегося 23 августа в Тверской области бизнес-джета находились Евгений Пригожин, подполковник запаса Дмитрий Уткин, Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев, Евгений Макарян. Погибшие члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.
Напомним, самолет, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, все они погибли на месте ЧП. Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин.
В Тюменской области бойцы ЧВК «Вагнер» организовали несколько стихийных мемориалов Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Два из них появились в Тюмени — в поселке Московский под Тюменью, рядом с последним офисом ЧВК и рядом с кладбищем Текутьевское. В Тобольске мемориал появился в 8 микрорайоне у Танка Т-72М.