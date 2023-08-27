Итоги недели: массовое увольнение учителей, арест защитника Заболотья, обмеление Туры

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Среди них — массовое увольнение педагогов из гимназии № 83, арест главного защитника Заболотья, депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева, обмеление Туры, убийство тюменца за снятый на видео секс его жены со спящим другом и авиакатастрофа самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Менее чем за две недели до начала учебного года стало известно о том, что из тюменской гимназии № 83 массово уволились 12 преподавателей. Обеспокоенность по данному поводу выразили родители учащихся учебного заведения.
В департаменте образования Тюмени поспешили заверить, в свою очередь, что все преподаватели ушли из гимназии не одномоментно. Большая часть из них уволилась по личным причинам, часть перевелись в другие школы, один учитель вышел на пенсию. В настоящее время новый преподавательский состав уже полностью укомплектован, поэтому поводов для беспокойств у родителей нет.
21 августа стало известно о задержании силовиками депутата Думы Тобольского района, представляющего интересы Лайтамакского сельского поселения, Рината Урамаева. На следующий день суд отправил его под домашний арест до 19 октября. Причины задержания не раскрываются. По неподтвержденной информации Урамаева подозревают в мошеннических действиях.
Правда, в Заболотье местные жители уверены в невиновности своего депутата. И уже проводят митинги, записывают видеобращение к президенту России Владимиру Путину с требованием снять с Урамаева все обвинения. Жители Заболотья считают, что Урамаева «подставили» и «подвели под монастырь», так как он многим «перешел дорогу».
Тюменцы уже сообщили, что готовятся бойкотировать предстоящие выборы губернатора Тюменской области из-за ареста народного избранника.
Тюменская Тура продолжает мелеть с катастрофической скоростью, несмотря на попытки властей наводнить реку. По данным гидропоста, на сегодняшний день уровень воды в Туре опустился до исторического минимума: -81 сантиметр над нулевой отметкой.
Ученые уверены, что для того, чтобы спасти Туру от обмеления, в первую очередь, необходимо почистить ее дно. Кроме того, следует предпринимать кардинальные меры по спасению реки. В их числе — озеленение прибрежной территории и контроль за вырубкой деревьев, ликвидация коллекторов, закрывающих реку и ее притоки, отказ от застройки рядом с рекой.
По мнению директора Института наук о Земле ТюмГу Виталий Хорошавина, уровень воды в реке может быть восстановлен в течение 4-6 лет. Однако только при условии ухода за водной артерией — надеяться только на цикличность и природные процессы нельзя.
В среду вечером в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту воздушного судна находились 10 человек: 7 пассажиров, в числе которых основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир «Группы Вагнера» Дмитрий Уткин, и три члена экипажа. Все они погибли.
По данному факту в настоящее время ведет проверку Следственный комитет России. Уже завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.
Также найдены бортовые самописцы. Они изъяты и направлены на исследование, по результатам которого станет известно, что стало причиной крушения воздушного судна.
В Тюмени и Тобольске были организованы стихийные мемориалы Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. В Тюмени их организовали в поселке Московский и рядом с Текутьевским кладбищем.
Инцидент с пикантной съемкой произошел еще весной прошлого года. Друг, который попал на видеокамеру телефона, требовал удалить данный файл у семейной пары. Однако последние отказались. В итоге мужчина по прошествии несколько месяцев застрелил своего приятеля.
Трагедия произошла во время рыбалки, когда вновь была затронута тема с удалением видеоролика. Получив в очередной раз отказ, герой видео несколько раз ударил своего приятеля (оператора), а затем выстрелил ему в спину из ружья.
Спустя неделю после ЧП он явился в полицию с признанием в убийстве. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободны в исправительной колонии строго режима. А также обязал взыскать моральный вред 1 миллиона рублей.