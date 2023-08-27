Итоги недели: массовое увольнение учителей, арест защитника Заболотья, обмеление Туры

В департаменте образования Тюмени поспешили заверить, в свою очередь, что все преподаватели ушли из гимназии не одномоментно. Большая часть из них уволилась по личным причинам, часть перевелись в другие школы, один учитель вышел на пенсию. В настоящее время новый преподавательский состав уже полностью укомплектован, поэтому поводов для беспокойств у родителей нет.