Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

Posted 27 августа, 09:25
Published 27 августа, 09:25
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Губернатор приехал в район, чтобы поздравить местных жителей с юбилеем муниципалитета и заодно оценить его социально экономическое положение.
«С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры», — отметил глава региона.
Губернатор проинспектировал ход строительства 26-квартирного дома в селе Аромашево. Квартиры в нем получат дети-сироты и врачи. Работа на объекте идет с опережением графика: ввод в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.
Затем глава региона побывал в обновленном сельском доме культуры «Капустник». Строители привели в порядок фундамент, стены, потолки, крышу, а также заменили электропроводку и систему отопления. Специалисты обновили пожарную сигнализацию. В обновленном ДК работают студия «Провинциальный театр», хореографический зал, выставочные пространства и фотозоны.
Рядом с Домом культуры идет благоустройство парка. Уже выполнено более 50 процентов объема работ. Готовы дорожки, частично высадили кустарники. Глава региона выразил уверенность в том, что новое общественное пространство будет востребованным у местных жителей.
Днём ранее глава региона поздравил со 100-летним юбилеем Ялуторовский район.