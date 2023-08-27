Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

«С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры», — отметил глава региона.