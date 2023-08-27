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Posted 27 августа, 09:25

Published 27 августа, 09:25

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

27 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
Аромашевский район динамично развивается. Большой вклад в это вносят сами жители муниципального образования, которые отличаются трудолюбием и инициативностью, отметил глава Тюменской области Александр Моор.

Губернатор приехал в район, чтобы поздравить местных жителей с юбилеем муниципалитета и заодно оценить его социально экономическое положение.

«С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры», — отметил глава региона.

Губернатор проинспектировал ход строительства 26-квартирного дома в селе Аромашево. Квартиры в нем получат дети-сироты и врачи. Работа на объекте идет с опережением графика: ввод в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

Затем глава региона побывал в обновленном сельском доме культуры «Капустник». Строители привели в порядок фундамент, стены, потолки, крышу, а также заменили электропроводку и систему отопления. Специалисты обновили пожарную сигнализацию. В обновленном ДК работают студия «Провинциальный театр», хореографический зал, выставочные пространства и фотозоны.

Рядом с Домом культуры идет благоустройство парка. Уже выполнено более 50 процентов объема работ. Готовы дорожки, частично высадили кустарники. Глава региона выразил уверенность в том, что новое общественное пространство будет востребованным у местных жителей.

Днём ранее глава региона поздравил со 100-летним юбилеем Ялуторовский район.

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