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Posted 27 августа 2023, 09:25

Published 27 августа 2023, 09:25

Modified 11 сентября 2023, 09:54

Updated 11 сентября 2023, 09:54

Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

27 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI.
Аромашевский район динамично развивается. Большой вклад в это вносят сами жители муниципального образования, которые отличаются трудолюбием и инициативностью, отметил глава Тюменской области Александр Моор.

Губернатор приехал в район, чтобы поздравить местных жителей с юбилеем муниципалитета и заодно оценить его социально экономическое положение.

«С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры», — отметил глава региона.

Губернатор проинспектировал ход строительства 26-квартирного дома в селе Аромашево, в котором выделены квартиры детям-сиротам и врачам. Работы по возведению здания идут ударными темпами, к новому году строители обещают его сдать.

Также глава региона проинспектировал обновлённый Дом культуры и парк, где пока ещё идут работы по благоустройству. Александр Моор выразил уверенность, что после глобальной реконструкции, учреждение культуры и парк станут местами притяжения для местного населения, особенного детей и молодёжи.

Днём ранее глава региона поздравил со 100-летним юбилеем Ялуторовский район.

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