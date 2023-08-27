Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

Также глава региона проинспектировал обновлённый Дом культуры и парк, где пока ещё идут работы по благоустройству. Александр Моор выразил уверенность, что после глобальной реконструкции, учреждение культуры и парк станут местами притяжения для местного населения, особенного детей и молодёжи.