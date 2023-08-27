Губернатор Тюменской области: Аромашевский район динамично развивается

Posted 27 августа 2023, 09:25
Published 27 августа 2023, 09:25
Modified 11 сентября 2023, 09:54
Updated 11 сентября 2023, 09:54
Губернатор приехал в район, чтобы поздравить местных жителей с юбилеем муниципалитета и заодно оценить его социально экономическое положение.
«С каждым годом увеличиваются посевные площади. Населенные пункты газифицируются, в селах возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты. За последние пять лет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья. До конца года еще 26 аромашевских семей отпразднуют новоселье. Ремонтируются и строятся дороги, обновляется инфраструктура здравоохранения, образования, культуры», — отметил глава региона.
Губернатор проинспектировал ход строительства 26-квартирного дома в селе Аромашево, в котором выделены квартиры детям-сиротам и врачам. Работы по возведению здания идут ударными темпами, к новому году строители обещают его сдать.
Также глава региона проинспектировал обновлённый Дом культуры и парк, где пока ещё идут работы по благоустройству. Александр Моор выразил уверенность, что после глобальной реконструкции, учреждение культуры и парк станут местами притяжения для местного населения, особенного детей и молодёжи.
Днём ранее глава региона поздравил со 100-летним юбилеем Ялуторовский район.