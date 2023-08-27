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Глава СК Бастрыкин заступился за сироту из Тюменской области

Глава СК Бастрыкин заступился за сироту из Тюменской области

27 августа 2023, 11:39
Фото: 1MI
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело сироты из Тюменской области, который более 10 лет не может получить квартиру.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о 32-летнем жителе Вагайского района. Еще в 2021 году суд признал его нуждающимся в предоставлении жилплощади. Тюменец потерял мать, когда ему было 17 лет. Отца лишили родительских прав. Однако молодого человека не включили в списки тех, кто нуждается в предоставлении жилья, так как администрация района незаконно установила за ним попечительство и закрепила за ним дом, где он ранее жил с родителями

В 2020 году вмешалась прокуратура и выступила с представлением в районном суде. В январе 2021 года обратилась в Вагайский районный суд, чтобы признать незаконным распоряжение администрации. Суд обязал власти предоставить сироте жилое помещение площадью не менее 18 квадратных метров на территории Вагайского района. Однако по прошествии 2 лет, ситуация так и не изменилась.

По данному факту следственным управлением СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Александру Кублякову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, принять исчерпывающие меры для восстановления законных прав потерпевшего.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сирота из Голышмановского района обвинил органы местного самоуправления в бездействии. Дом, в котором ему дали квартиру, в 2018 году пришел в аварийное состояния. Последствия коммунального ЧП не были устранены. СК по Тюменской области организовал проверку по данному факту.

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