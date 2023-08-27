Глава СК Бастрыкин заступился за сироту из Тюменской области

Речь идет о 32-летнем жителе Вагайского района. Еще в 2021 году суд признал его нуждающимся в предоставлении жилплощади. Тюменец потерял мать, когда ему было 17 лет. Отца лишили родительских прав. Однако молодого человека не включили в списки тех, кто нуждается в предоставлении жилья, так как администрация района незаконно установила за ним попечительство и закрепила за ним дом, где он ранее жил с родителями