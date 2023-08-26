Жилые комплексы тюменских застройщиков признаны одними из лучших в России

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
По его словам, уровень качество тюменских ЖК эксперты оценили в 32,17 балла из 100. В рейтинге Тюмень уступила только Москве, Астраханской и Свердловской областям, Республике Удмуртия. В среднем России качество жилья на первичном рынке оценено в 26,07 балла.
Тюменская область опережает другие города России таким параметрам, как витринное остекление фасадов первых этажей, дворы без машин, наличие видеонаблюдения и забора, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы начали скупать и бронировать квартиры после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. Жители региона стремятся как можно быстрее получить одобрение на ипотеку и зафиксировать процентную ставку до ее увеличения.