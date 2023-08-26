Жилые комплексы тюменских застройщиков признаны одними из лучших в России

По его словам, уровень качество тюменских ЖК эксперты оценили в 32,17 балла из 100. В рейтинге Тюмень уступила только Москве, Астраханской и Свердловской областям, Республике Удмуртия. В среднем России качество жилья на первичном рынке оценено в 26,07 балла.