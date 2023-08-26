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Posted 26 августа, 13:26

Published 26 августа, 13:26

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

За шесть лет бренд Visit Tyumen вышел в лидеры продаж

За шесть лет бренд Visit Tyumen вышел в лидеры продаж

26 августа 2023, 13:26
Фото: 1MI
Бренду Visit Tyumen исполнилось шесть лет. С кажым годом он становится всё популярнее, а стильная продукция привлекает повышенное внимание, как самих жителей региона, так и гостей города, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Сейчас это лидер продаж. Причём, часто наши гости приходят специально за ним, отмечая, что логотип универсален и прекрасно подходит под любой вид сувенирной продукции, — говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Ещё больше туристических маршрутов и направлений, сувенирной продукции и виртуальных экскурсий. Такую задачу ставят перед собой организаторы конкурса для предпринимателей в рамках региональной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма».

— Сегодня у тюменских предпринимателей в сфере туризма есть все шансы на получение субсидий для развития бизнеса, — говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. — Заявки принимаются по различным направлениям в сфере внутреннего туризма. Это может быть сельский туризм, создание сувенирной продукции, разработка виртуальных экскурсий или мобильных приложений. Программа в большей мере рассчитана на тех, кто уже имеет опыт в туристической сфере, а дополнительные средства нужны для развития бизнеса. Проекты победителей на сопровождение, в том числе информационное, берет на себя агентство туризма и продвижения Тюменской области. В частности, после подведения итогов конкурса, узнать о новых туристических продуктах станет возможно в центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе.

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