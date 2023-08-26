За шесть лет бренд Visit Tyumen вышел в лидеры продаж

— Сегодня у тюменских предпринимателей в сфере туризма есть все шансы на получение субсидий для развития бизнеса, — говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. — Заявки принимаются по различным направлениям в сфере внутреннего туризма. Это может быть сельский туризм, создание сувенирной продукции, разработка виртуальных экскурсий или мобильных приложений. Программа в большей мере рассчитана на тех, кто уже имеет опыт в туристической сфере, а дополнительные средства нужны для развития бизнеса. Проекты победителей на сопровождение, в том числе информационное, берет на себя агентство туризма и продвижения Тюменской области. В частности, после подведения итогов конкурса, узнать о новых туристических продуктах станет возможно в центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе.