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Posted 26 августа, 11:26

Published 26 августа, 11:26

Modified Сегодня, 02:11

Updated Сегодня, 02:11

Ялуторовский район стал одной из самых перспективных территорий региона

Ялуторовский район стал одной из самых перспективных территорий региона

26 августа 2023, 11:26
Фото: 1MI
К своему 100-летнему юбилею Ялуторовский район подошел c хорошими показателями социально-экономического развития. Такое заявление сделал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя местных жителей с праздничной датой.

«Сегодня в каждом ялуторовском селе можно увидеть изменения к лучшему. Строятся новые дома, за пять лет сдано в эксплуатацию свыше 46 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы по газификации населенных пунктов и догазификации в дома жителей района пришло голубое топливо», — отметил глава региона.

В пяти населенных пунктах заменены ФАПы. В 2022 году в селе Заводопетровском открылась новая школа, в декабре распахнет свои двери Дом культуры в селе Петелино.

Активно развивается экономика района. В 2022 году ялуторовские аграрии собрали рекордный за последние десять лет урожай — валовое производство зерна превысило 50 тысяч тонн. Поголовье крупного рогатого скота за 10 лет увеличилось на 25 процентов. Стабильно работают промышленные предприятия.

В ходе рабочей поездки в Ялуторовский район Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное. Мемориальный сквер был заложен в 2015 году. С просьбой провести дополнительное благоустройство к главе региона на личном приеме обратилась одна из инициаторов создания сквера Наталья Нечаева.

В 2022 году все работы были завершены. В сквере установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 тысяч 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину. Обновленное общественное пространство было открыто 9 мая 2023 года. «Сквер очень популярен у жителей села всех возрастов. А в День Победы здесь собираются жители всего района», — рассказала губернатору Наталья Нечаева.

Александр Моор, глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг и депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин возложили к мемориалу цветы.

Кроме того, Александр Моор посетил в селе Памятное два спортивных объекта — площадку для сдачи норм ГТО и поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.

Спортплощадка была открыта на территории лыжной базы «Снежинка» по инициативе местных жителей. Здесь установлено 6 уличных тренажеров и другое оборудование. Специальное износостойкое покрытие с антискользящим эффектом помогает физкультурникам избегать травм. В среднем площадку ежедневно посещают от 40 до 50 человек, рассказал директор сельской спортшколы Владимир Черкасов.

Мини-футбольный стадион, созданный по поручению главы региона, был введен в строй в мае 2023 года. Газон размером 50 на 25 метров оснащен ливневой канализацией, есть освещение и видеонаблюдение. На сборно-разборных трибунах могут разместиться порядка 150 болельщиков. Губернатор пообщался с капитаном детской команды по мини-футболу Гаязом Сайфуллиным, оставил на память свой автограф на мяче и пожелал ребятам спортивной удачи и новых побед.

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