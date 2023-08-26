Ялуторовский район стал одной из самых перспективных территорий региона

В 2022 году все работы были завершены. В сквере установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 тысяч 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину. Обновленное общественное пространство было открыто 9 мая 2023 года. «Сквер очень популярен у жителей села всех возрастов. А в День Победы здесь собираются жители всего района», — рассказала губернатору Наталья Нечаева.