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В Тюменской области продают поддельные разрешения на работу в такси

В Тюменской области продают поддельные разрешения на работу в такси

26 августа 2023, 11:34
В тюменских социальных сетях начали публиковать объявления по продаже поддельных разрешений для работы в такси. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сюжет
Тюмень
«Таксистам предлагают купить не сам документ, его скриншот. Другими словами, фотографию, которая была отредактирована с помощью специальных программ. Через Фотошоп туда внесена информация о водителе и автомобиле», — сообщил Ура. Ру инсайдер.

За подделку, изготовление или оборот поддельных документов грозит уголовная ответственность. Санкции статьи УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября в России вступает в силу новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Согласно ему теперь данные о всех легковых авто, водители которых занимаются пассажироперевозками, должны быть внесены в специальные реестры. Кроме того, до работы не допускаются водители судимостью.

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