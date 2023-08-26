В Тюменской области продают поддельные разрешения на работу в такси

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
«Таксистам предлагают купить не сам документ, его скриншот. Другими словами, фотографию, которая была отредактирована с помощью специальных программ. Через Фотошоп туда внесена информация о водителе и автомобиле», — сообщил Ура. Ру инсайдер.
За подделку, изготовление или оборот поддельных документов грозит уголовная ответственность. Санкции статьи УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября в России вступает в силу новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Согласно ему теперь данные о всех легковых авто, водители которых занимаются пассажироперевозками, должны быть внесены в специальные реестры. Кроме того, до работы не допускаются водители судимостью.