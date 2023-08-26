В Тюменской области продают поддельные разрешения на работу в такси

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября в России вступает в силу новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Согласно ему теперь данные о всех легковых авто, водители которых занимаются пассажироперевозками, должны быть внесены в специальные реестры. Кроме того, до работы не допускаются водители судимостью.