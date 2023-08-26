В Тюмени продадут пустырь рядом с аэропортом Рощино

В информации, размещенной на сайте ДОМ.РФ, указано, что участок, отнесенный к категории земли сельскохозяйственного назначения, расположен в Калининском районе областной столице. С юго-западной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово (1,6 км). Рядом расположены поселок Новорощино и здание нефтегазовой компании Лукойл-Аэро-Тюмень. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта составляет около 300 метров.