В Тюмени продадут пустырь рядом с аэропортом Рощино

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В информации, размещенной на сайте ДОМ.РФ, указано, что участок, отнесенный к категории земли сельскохозяйственного назначения, расположен в Калининском районе областной столице. С юго-западной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово (1,6 км). Рядом расположены поселок Новорощино и здание нефтегазовой компании Лукойл-Аэро-Тюмень. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта составляет около 300 метров.
Стоимость земельного участка пока не определена. Цена будет известна позже.
Ранее «Наш Город» писал, что в течение пяти лет в районе улицы Плехановской и Окружной дороги появится новый жилой район. ДОМ.РФ провел торги по продаже восьми земельных участков площадью 17,8 гектаров. За 212 миллионов рублей выкупила компания ООО «СЗ ГК СБК», специализирующееся на строительстве жилой и нежилой недвижимости, автодорог, инденерных сооружений.
Учредителями компании являются бизнесмены Александр Мильченко, Максим Замятин и Александр Перминов. По итогам 2022 года чистая прибыль «СЗ ГК СБК» составила более 12 миллионов рублей, выручка — 154 миллиона.