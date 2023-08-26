В центре Тюмени разбилась черная Lada Priora

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, девушка не справилась с управлением транспортного средства. От удара машину смяло как консервную банку.
Стаж вождения у попавшей в ДТП автомобилистки составляет 1,5 года. В настоящее время она с травмами находится в больнице. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в кювет улетел водитель Lada Vesta. Мужчина оказался зажат в салоне — для того, чтобы его извлечь спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось разрезать автомобиль.