nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

В центре Тюмени разбилась черная Lada Priora

В центре Тюмени разбилась черная Lada Priora

26 августа 2023, 04:51
Фото: ЧС Тюмень
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу в центре Тюмени. На улице Республики, 58, около двух часов ночи 22-летняя водитель на Lada Priora на большой скорости врезалась в опору освещения.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, девушка не справилась с управлением транспортного средства. От удара машину смяло как консервную банку.

Стаж вождения у попавшей в ДТП автомобилистки составляет 1,5 года. В настоящее время она с травмами находится в больнице. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в кювет улетел водитель Lada Vesta. Мужчина оказался зажат в салоне — для того, чтобы его извлечь спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось разрезать автомобиль.

Читайте также:
На тюменской «трассе смерти» водителя зажало в авто после ДТПОсудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супругаВ Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
Вчера, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
Вчера, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
Вчера, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
Вчера, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
Вчера, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
Вчера, 09:08