В центре Тюмени разбилась черная Lada Priora

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу в центре Тюмени. На улице Республики, 58, около двух часов ночи 22-летняя водитель на Lada Priora на большой скорости врезалась в опору освещения.

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