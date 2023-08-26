Уровень воды в Туре почти достиг исторического минимума

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
До критического абсолютного минимума остался 1 сантиметр. Заметим, что еще 10 дней назад уровень воды в Туре был выше на 13 сантиметров.
Интересно, что уровень воды в реках Иртыш (Тобольск) и Ишим (Ишим) за сутки остался на прежнем уровне. В Иртыше он сегодня составляет -88 сантиметров над нулевой отметкой (абсолютный минимум -97 сантиметров наблюдался 1 сентября 2012 года), в Ишиме -133 (абсолютный минимум -151 был зарегистрирован 20 ноября 2022 года).
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор предположил, что от обмеления Туру может спасли строительство дамбы. Глава региона отметил, что в перспективе данный вопрос будет прорабатываться со специалистами.