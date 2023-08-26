Уровень воды в Туре почти достиг исторического минимума

Интересно, что уровень воды в реках Иртыш (Тобольск) и Ишим (Ишим) за сутки остался на прежнем уровне. В Иртыше он сегодня составляет -88 сантиметров над нулевой отметкой (абсолютный минимум -97 сантиметров наблюдался 1 сентября 2012 года), в Ишиме -133 (абсолютный минимум -151 был зарегистрирован 20 ноября 2022 года).