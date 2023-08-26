У тобольской дачницы на садовом участке вырос арбуз-гигант

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
По словам тоболячки, в этом году она вывела сорт холодостойких, скороспелых арбузов на корнях тыквы. Высажена была целая плантация.
Заметим, что у тюменцев уже не в первый раз вырастают на их садовых участках овощи и фрукты-гиганты. В этом году у жителя Нижнетавдинского района вырос томат весом в 1,3 килограмма. А в 2016 году ишимец на даче вырастил тыкву-гигант, вес которой превысил 42 килограмма.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июле погода побила 50-летний рекорд по жаре. 11 июля термометры в областной столице поднялись до +38 — последний раз такой зной наблюдался 51 год назад, в 1972 году.