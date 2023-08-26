У тобольской дачницы на садовом участке вырос арбуз-гигант

Заметим, что у тюменцев уже не в первый раз вырастают на их садовых участках овощи и фрукты-гиганты. В этом году у жителя Нижнетавдинского района вырос томат весом в 1,3 килограмма. А в 2016 году ишимец на даче вырастил тыкву-гигант, вес которой превысил 42 килограмма.