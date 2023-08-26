nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Тюменцы, дома которых попали под снос, не могут получить компенсацию за жилье

Тюменцы, дома которых попали под снос, не могут получить компенсацию за жилье

26 августа 2023, 07:30
Фото: 1MI
Жители Тюмени, чьи дома попали под снос в рамках реализации программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья», до сих пор не получили компенсационные выплаты. Речь идет о домах по улице Камчатской на Лесобазе.
Сюжет
Тюмень

Жители Тюмени, чьи дома попали под снос в рамках реализации программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья», до сих пор не получили компенсационные выплаты. Речь идет о домах на Лесобазе.

По словам горожан, оценка недвижимости была проведена практически год назад, в ноябре 2022 года. И за это время стоимость квартир существенно выросла, но сумма компенсации осталась неизменной.

«Неужели для того чтоб получить компенсацию люди должны писать президенту Владимиру Путину?», — возмутились горожане.

В администрации города, в свою очередь, заверили, что жителей аварийных домов по улице Камчатской расселят до конца этого года.

«В соответствии с федеральным законом срок действия отчетов об оценке 3 года со дня принятия распоряжения об изъятии земельных участков и жилых помещений. В настоящее время Главным управления строительства Тюменской области подготавливается соглашение о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“», — пояснили в мэрии.

Напомним, в 2022 году администрация Тюмени приняла распоряжение об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд по улице Камчатской 91, 82, 84, 88, 78. Были проведены мероприятия по оценке 46 жилых помещений, находящихся в собственности граждан.

Жители Лесобазы, которых оставили без КРТ, обратились в приемную Президента
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с опережением запланированного срока завершат реализацию программы «Жильё и городская среда». В его рамках будет расселено к концу года 145,41 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Новые квартиры взамен авариным получат порядка 9 тысяч человек.

Читайте также:
«Как в психушке»: родители тюменских школьников пришли в шок от состояния гимназииВ Тюмени продадут пустырь рядом с аэропортом РощиноТюменец случайно распилил себе руку до середины ладони
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Компенсации#Аварийное жилье#Выплаты#Ветхое жилье
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
Вчера, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
Вчера, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
Вчера, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
Вчера, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
Вчера, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
Вчера, 09:08