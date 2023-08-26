Тюменцы, дома которых попали под снос, не могут получить компенсацию за жилье

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с опережением запланированного срока завершат реализацию программы «Жильё и городская среда». В его рамках будет расселено к концу года 145,41 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Новые квартиры взамен авариным получат порядка 9 тысяч человек.