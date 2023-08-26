Тюменцы, дома которых попали под снос, не могут получить компенсацию за жилье

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Жители Тюмени, чьи дома попали под снос в рамках реализации программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья», до сих пор не получили компенсационные выплаты. Речь идет о домах на Лесобазе.
По словам горожан, оценка недвижимости была проведена практически год назад, в ноябре 2022 года. И за это время стоимость квартир существенно выросла, но сумма компенсации осталась неизменной.
«Неужели для того чтоб получить компенсацию люди должны писать президенту Владимиру Путину?», — возмутились горожане.
В администрации города, в свою очередь, заверили, что жителей аварийных домов по улице Камчатской расселят до конца этого года.
«В соответствии с федеральным законом срок действия отчетов об оценке 3 года со дня принятия распоряжения об изъятии земельных участков и жилых помещений. В настоящее время Главным управления строительства Тюменской области подготавливается соглашение о выделении субсидии для предоставления возмещения за жилые помещения в рамках реализации мероприятия „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“», — пояснили в мэрии.
Напомним, в 2022 году администрация Тюмени приняла распоряжение об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд по улице Камчатской 91, 82, 84, 88, 78. Были проведены мероприятия по оценке 46 жилых помещений, находящихся в собственности граждан.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с опережением запланированного срока завершат реализацию программы «Жильё и городская среда». В его рамках будет расселено к концу года 145,41 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Новые квартиры взамен авариным получат порядка 9 тысяч человек.