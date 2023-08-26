Тюменцам обещают дожди, сильный ветер и заморозки до -3

В понедельник в ночные часы вероятны дожди, термометры покажут +5…+10, днем дожди продолжатся. Воздух прогреется до +15…+20, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Во вторник, 29 августа, температура воздуха составит +7…+12 в ночные часы, +16…+19 в светлое время суток. На протяжении всего дня будет идти дожди, местами умеренный, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.