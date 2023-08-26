Тюменцам обещают дожди, сильный ветер и заморозки до -3

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По прогнозам синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в отдельных районах юга региона опустится до 0…-3. В течение дня воскресенья ожидаются кратковременные дожди и +15…+20.
В понедельник в ночные часы вероятны дожди, термометры покажут +5…+10, днем дожди продолжатся. Воздух прогреется до +15…+20, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Во вторник, 29 августа, температура воздуха составит +7…+12 в ночные часы, +16…+19 в светлое время суток. На протяжении всего дня будет идти дожди, местами умеренный, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
Осадки в виде дождя будут идти в Тюмени до конца рабочей недели. 1 сентября, в пятницу, синоптики обещают переменную облачность и +10….+19. Со 2 сентября в Тюмени наступит бабье лето — воздух в эти дни прогреется в областной столице до +22…+24.