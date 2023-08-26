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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

На Тюмень идут заморозки до -3

Тюменцам обещают дожди, сильный ветер и заморозки до -3

26 августа 2023, 09:47
Фото: 1MI

На Тюмень идут заморозки до -3

Несмотря на то, что на календаре август, небесная канцелярия теплой погодой жителей Тюменской области не радует. Метеорологи сообщают о предстоящих заморозках сегодня ночью.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в отдельных районах юга региона опустится до 0…-3. В течение дня воскресенья ожидаются кратковременные дожди и +15…+20.

В понедельник в ночные часы вероятны дожди, термометры покажут +5…+10, днем дожди продолжатся. Воздух прогреется до +15…+20, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Во вторник, 29 августа, температура воздуха составит +7…+12 в ночные часы, +16…+19 в светлое время суток. На протяжении всего дня будет идти дожди, местами умеренный, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Осадки в виде дождя будут идти в Тюмени до конца рабочей недели. 1 сентября, в пятницу, синоптики обещают переменную облачность и +10….+19. Со 2 сентября в Тюмени наступит бабье лето — воздух в эти дни прогреется в областной столице до +22…+24.

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