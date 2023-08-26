Тюменские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Параллельно с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный 85-летию образования п. Буланаш и Дню шахтера. В классе «любители В» второе место занял представитель тюменской спортивной школы «Старт XXI век» Артур Байдалинов. В детских классах почетное 4 место занял Андрей Утусиков младший (класс 50 см³), также 4 место Даниил Градков (класс 65 см³). А в самом «ясельном» классе — для детей от 4 до 6 лет — уверенную бронзу завоевал Арсений Утусиков.