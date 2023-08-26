Тюменские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Posted 26 августа, 12:26
Published 26 августа, 12:26
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
Соревнования прошли 19–20 августа в поселке Буланаш Свердловской области. Третий заключительный этап состязаний по мотокроссу на Кубок МФР среди ветеранов собрал более 100 спортсменов из самых разных уголков России — от Кузбасса до Москвы.
Тюменскую область представляли в «группе А» (до 52 лет) Андрей Утусиков, в самой старшей «группе В» (до 62 лет) Сергей Дмитриев. Победу в «группе В» одержал Сергей Дмитриев, Андрей не смог показать достойный результат из-за проблем с мотоциклом.
Параллельно с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный 85-летию образования п. Буланаш и Дню шахтера. В классе «любители В» второе место занял представитель тюменской спортивной школы «Старт XXI век» Артур Байдалинов. В детских классах почетное 4 место занял Андрей Утусиков младший (класс 50 см³), также 4 место Даниил Градков (класс 65 см³). А в самом «ясельном» классе — для детей от 4 до 6 лет — уверенную бронзу завоевал Арсений Утусиков.
Стоит отметить, в Тюменской области развитию спорта уделяется самое пристальное внимание. В регионе создаются необходимая инфраструктура, как для любителей спорта, так и профессионалов.