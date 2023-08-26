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Posted 26 августа, 12:26

Published 26 августа, 12:26

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Тюменские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Тюменские спортсмены достойно выступили на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

26 августа 2023, 12:26
Фото: 1MI
Сборная Тюменской области достойно показала себя на Кубке Мотоциклетной Федерации России по мотоспорту среди ветеранов. В состязаниях участвовали спортсмены разных возрастных категорий, в одной из них победа досталась нашему мотоциклисту, сообщает региональный депспорта.

Соревнования прошли 19–20 августа в поселке Буланаш Свердловской области. Третий заключительный этап состязаний по мотокроссу на Кубок МФР среди ветеранов собрал более 100 спортсменов из самых разных уголков России — от Кузбасса до Москвы.

Тюменскую область представляли в «группе А» (до 52 лет) Андрей Утусиков, в самой старшей «группе В» (до 62 лет) Сергей Дмитриев. Победу в «группе В» одержал Сергей Дмитриев, Андрей не смог показать достойный результат из-за проблем с мотоциклом.

Параллельно с Кубком МФР проводился традиционный мотокросс, посвященный 85-летию образования п. Буланаш и Дню шахтера. В классе «любители В» второе место занял представитель тюменской спортивной школы «Старт XXI век» Артур Байдалинов. В детских классах почетное 4 место занял Андрей Утусиков младший (класс 50 см³), также 4 место Даниил Градков (класс 65 см³). А в самом «ясельном» классе — для детей от 4 до 6 лет — уверенную бронзу завоевал Арсений Утусиков.

Стоит отметить, в Тюменской области развитию спорта уделяется самое пристальное внимание. В регионе создаются необходимая инфраструктура, как для любителей спорта, так и профессионалов.

Тюменская область входит в топ регионов РФ по вовлеченности населения в спорт
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