Тюменец случайно распилил себе руку до середины ладони

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Медики диагностировали неполный отрыв большого пальца правой руки с открытым переломом пястной кости, повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей и пальцевых нервов. Кратчайшие сроки была проведена операция.
В настоящее время анатомические структуры кисти руки восстановлены. Мужчина проходит послеоперационную реабилитацию для разработки прооперированных пальцев.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вернули к полноценной жизни девушку, которая несколько лет страдала от болей в спине. Как выяснилось причиной невыносимых болей была позвоночная грыжа.