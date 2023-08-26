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Тюменец случайно распилил себе руку до середины ладони

Тюменец случайно распилил себе руку до середины ладони

26 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI
Медики тюменской Областной клинической больницы спасли жителю Тюмени руку, которую он повредил во время работы болгаркой. Острый диск прорезал кисть руки от большого пальца до середины ладони.
Сюжет
Тюмень

Медики диагностировали неполный отрыв большого пальца правой руки с открытым переломом пястной кости, повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей и пальцевых нервов. Кратчайшие сроки была проведена операция.

В настоящее время анатомические структуры кисти руки восстановлены. Мужчина проходит послеоперационную реабилитацию для разработки прооперированных пальцев.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вернули к полноценной жизни девушку, которая несколько лет страдала от болей в спине. Как выяснилось причиной невыносимых болей была позвоночная грыжа.

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