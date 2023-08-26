Тобольская больница получила современное оборудование для реабилитации

Posted 26 августа, 12:26
Published 26 августа, 12:26
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
Такой тренажёр используется для подъема и поддержания пациента при перемещении или проведении тренировки с регулировкой нагрузки на ноги. Особенно эффективен он работает в процессе восстановления двигательных функций после инсульта.
В день на подвесе реабилитацию проходят до пяти человек. В зависимости от состояния пациента, один курс может занимать от 15 минут до получаса.
«Механотерапия — самое современное направление реабилитации, позволяющее добиваться биологической обратной связи. Методика регулирует мышечный тонус, ликвидирует болевой синдром, оптимизирует реакции к физической нагрузке и улучшает психоэмоциональное состояние пациента», — пояснили в медучреждении.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.