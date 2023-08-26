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Posted 26 августа, 12:26

Published 26 августа, 12:26

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Тобольская больница получила современное оборудование для реабилитации

Тобольская больница получила современное оборудование для реабилитации

26 августа 2023, 12:26
Фото: nashgorod.ru
Отделение неврологии Тобольской облбольницы пополнилось новым современным оборудованием — подвесом с беговой дорожкой для вертикализации пациентов, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения. Об этом рассказали в региональном депздраве.

Такой тренажёр используется для подъема и поддержания пациента при перемещении или проведении тренировки с регулировкой нагрузки на ноги. Особенно эффективен он работает в процессе восстановления двигательных функций после инсульта.

В день на подвесе реабилитацию проходят до пяти человек. В зависимости от состояния пациента, один курс может занимать от 15 минут до получаса.

«Механотерапия — самое современное направление реабилитации, позволяющее добиваться биологической обратной связи. Методика регулирует мышечный тонус, ликвидирует болевой синдром, оптимизирует реакции к физической нагрузке и улучшает психоэмоциональное состояние пациента», — пояснили в медучреждении.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации нацпроекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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