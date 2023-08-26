Таинственная зеленая комета приближается к Земле. Тюменцы ее увидят через две недели

Пока за ней можно наблюдать только при помощи любительских телескопов с диаметром 15 сантиметров, но 13 сентября она окажется на минимальном расстоянии от Земли — 34 миллиона километров. Поэтому увидеть ее можно будет даже без специальной техники за несколько часов до рассвета, правда, только при условии ясной погоды.