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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Таинственная зеленая комета приближается к Земле. Тюменцы ее увидят через две недели

Таинственная зеленая комета приближается к Земле. Тюменцы ее увидят через две недели

26 августа 2023, 12:00
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени в сентябре смогут увидеть комету Нишимура. Она пролетит мимо планеты Земля ближе к середине сентября. По словам астрономов, уже сегодня яркость кометы достигла 10-й звездной величины.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Пока за ней можно наблюдать только при помощи любительских телескопов с диаметром 15 сантиметров, но 13 сентября она окажется на минимальном расстоянии от Земли — 34 миллиона километров. Поэтому увидеть ее можно будет даже без специальной техники за несколько часов до рассвета, правда, только при условии ясной погоды.

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Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе жители Тюмени смогут наблюдать очередное Суперлуние августа. Огромная Луна взойдет на ночное небо 31 августа. До этого гигантской Луной тюменцы наслаждались в ночь с 1 на 2 августа.

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