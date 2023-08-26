Таинственная зеленая комета приближается к Земле. Тюменцы ее увидят через две недели

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:09
Пока за ней можно наблюдать только при помощи любительских телескопов с диаметром 15 сантиметров, но 13 сентября она окажется на минимальном расстоянии от Земли — 34 миллиона километров. Поэтому увидеть ее можно будет даже без специальной техники за несколько часов до рассвета, правда, только при условии ясной погоды.
Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе жители Тюмени смогут наблюдать очередное Суперлуние августа. Огромная Луна взойдет на ночное небо 31 августа. До этого гигантской Луной тюменцы наслаждались в ночь с 1 на 2 августа.