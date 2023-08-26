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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

26 августа 2023, 05:11
Фото: ГИБДД
На тюменских автомобильных дорогах работают дополнительные наряды автопатрулей спецвзвода полка ДПС, медработники и представители дорожных организаций.
Сюжет
Тюмень

В регионе в преддверии окончания сезона отпусков и летних каникул проходит мероприятие «Дорога домой», в рамках которого проводится разъяснительная работа с водителями. Автовладельцам рассказывают, почему важно в дороге соблюдать режим труда и отдыха, информируют об аварийно-опасных участках дорог, а также оценивают состояние здоровья.

По информации ГИБДД по Тюменской области, в этом году на трассах в регионе сложилась сложная ситуация с аварийностью. Только на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в августе в 11 ДТП погибли 13 человек, в том числе 8-несовершеннолетних. 14 человек получили травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в центре Тюмени Lada Priora на большой скорости врезалась в фонарный столб. За рулем отечественной легковушки находилась 22-летняя девушка со стажем вождения 1,5 года.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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