На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

По информации ГИБДД по Тюменской области, в этом году на трассах в регионе сложилась сложная ситуация с аварийностью. Только на федеральной автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в августе в 11 ДТП погибли 13 человек, в том числе 8-несовершеннолетних. 14 человек получили травмы.