Каждый 14 тюменец назвал самой запоминающейся покупкой этого года вкусную еду

По данным аналитиков SuperJob, также в число наиболее удачных приобретений года попали одежда и обувь (8%), бытовая техника (8%), туристические путёвки и деликатесы (7%), спортивные товары (5%). Кстати, женщины чаще мужчин называли своей лучшей покупкой одежду и обувь (18% против 8% соответственно). А среди тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (6% против 3%).