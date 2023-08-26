Каждый 14 тюменец назвал самой запоминающейся покупкой этого года вкусную еду

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По данным аналитиков SuperJob, также в число наиболее удачных приобретений года попали одежда и обувь (8%), бытовая техника (8%), туристические путёвки и деликатесы (7%), спортивные товары (5%). Кстати, женщины чаще мужчин называли своей лучшей покупкой одежду и обувь (18% против 8% соответственно). А среди тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (6% против 3%).
О приобретении недвижимости и мебели рассказали по 4% опрошенных. Удачно купили автомобиль 2%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. Еще 10% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.
Запоминающихся приобретений пока не было у каждого четвертого (23%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этой осенью ожидается рост цен на все группы товаров. Подорожают автомобили, алкоголь, сигареты, газировка, мясо, яйца и прочее. Стоимость увеличится от 6 до 20%.