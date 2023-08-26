«Как в психушке»: родители тюменских школьников пришли в шок от состояния гимназии

Заметим, что данный случай вандализма со стороны школьников уже не первый в Тюмени. В минувшем учебном году дети превратили фактически в сарай школу в Европейском микрорайоне, открытую осенью 2020 года. Тогда горожане сообщали о туалетах с оторванными дверьми, разбитых лестницах и коридорах учебного заведения и жаловались на руководство школы, которое не обращает на это внимание.