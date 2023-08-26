«Как в психушке»: родители тюменских школьников пришли в шок от состояния гимназии

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Родители отмечают, что в таком плачевном состоянии гимназия находится с прошлого учебного года.
«В Тюменской Слободе торжественно готовят к открытию второй корпус Гимназии №4, а в старом, как в психушке», — жалуются горожане в социальных сетях.
Между тем, в комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что жаловаться в данном случае нужно только на качество воспитания своих же детей.
«А чего возмущаться? Сами же детки сломали! Какие родители такие и детки. По-хорошему надо собраться всем родителям, восстановить туалеты, а деток лишить обещанных покупок, сказав, что если и дальше придётся платить, то до 11 класса покупок не видать. Тогда дети сами вандалов поднимут на дыбу», — отмечают тюменцы.
Заметим, что данный случай вандализма со стороны школьников уже не первый в Тюмени. В минувшем учебном году дети превратили фактически в сарай школу в Европейском микрорайоне, открытую осенью 2020 года. Тогда горожане сообщали о туалетах с оторванными дверьми, разбитых лестницах и коридорах учебного заведения и жаловались на руководство школы, которое не обращает на это внимание.