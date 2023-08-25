Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы

Согласно опросам, которые прошли на территории округа, жители выступают за обновление городской думы. В итоге 46,1% избирателей ответили, что планируют поддержать кандидата от партии «Новые люди» Рудика Манукяна. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Николаев — 14,1%. А вот Алексею Чиркову достались голоса всего лишь 10,9% опрошенных. Аутсайдерами в очереди за народной любовью оказались кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Павел Назаренко и выдвиженец «Коммунистов России» Николай Циганец, они могут рассчитывать лишь на 7,4% и 4,2% соответственно. Оставшиеся пока не определились с предпочтениями. Так что интрига в округе больше не живет, за почти три недели до дня голосования лидер уже определился.