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Вячеслав Володин: речные пассажирские перевозки должны стать доступны для регионов

Вячеслав Володин: речные пассажирские перевозки должны стать доступны для регионов

25 августа 2023, 08:47
Фото: kremlin.ru
Совет Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным побывал в Нижегородской области, где производят суда на подводных крыльях серий «Метеор» и «Валдай».

В ходе выездного совещания с участием губернатора региона Глеба Никитина и полпреда президента в ПФО прошло обсуждение вопросов себестоимости этих судов.

Как сообщает Дума-ТВ, Вячеслав Володин вместе с руководителями фракций и профильных комитетов Госдумы посетил завод АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева». Предприятие наладило выпуск «Метеоров» и «Валдаев», которые снова востребованы в сфере пассажирских речных перевозок.

Заказы дали возможность [предприятию] ожить, поэтому вам нужно поверить в себя и заниматься созданием этих судов. С регионами нужно напрямую работать, — заявил председатель Госдумы.

Володин считает, что необходимо стремиться к тому, чтобы комплектующие судов были отечественными, с локализацией производства до 90%, а не 75%, как сейчас. Кроме того, подчеркнул председатель Госдумы, цена на суда на воздушной подушке должна быть доступной для регионов Волжского бассейна и других судоходных рек, чтобы связать речными пассажирскими перевозками областные центры и города.

Вы можете делать больше, конвейер запустить, и у вас будет не пять, а десять судов. Но для этого должна быть другая себестоимость, — сказал Вячеслав Володин.

По мнению спикера Госдумы, для полноценной работы на внутриобластных рейсах каждому региону понадобится не менее 5-6 судов на подводных крыльях.

У нас с вами только на Волге находится 16 регионов, — каждый регион с удовольствием заказал бы пять-шесть «Метеоров» или «Валдаев» для того, чтобы внутри регионов осуществлять перевозки, соединив областной центр с городами области, — пояснил Вячеслав Володин, добавив, что контракты можно делать долгосрочными, на несколько лет вперед, что позволит заводу и сохранить рентабельность, и снизить себестоимость судов.
#Тюменская область#Пассажиры#Водный транспорт#Пассажирские перевозки#Речной транспорт#Анастасия Имамахметова#Вячеслав Володин
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