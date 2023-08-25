Вячеслав Володин: речные пассажирские перевозки должны стать доступны для регионов

Володин считает, что необходимо стремиться к тому, чтобы комплектующие судов были отечественными, с локализацией производства до 90%, а не 75%, как сейчас. Кроме того, подчеркнул председатель Госдумы, цена на суда на воздушной подушке должна быть доступной для регионов Волжского бассейна и других судоходных рек, чтобы связать речными пассажирскими перевозками областные центры и города.