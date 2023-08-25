Влияние греков на историю развития Российского государства

Неоценима роль греков в самой кровавой битве столетия Крымской войне, начавшейся в 1853 году. Пять рот греческого легиона императора Николая I участвовало в этой войне. На голубом знамени этих рот развевалась надпись: «За православие». В этой связи нужно также упомянуть про вклад в военные успехи страны династии Мазараки. Сразу несколько поколений этого рода выбирали службу делом своей жизни. В этой связи даже говорили о том, что существует «ритуал Мазараки». Слишком уж оказалась предопределена судьба мальчиков в этой семье. Наибольшую известность на военном поприще получил генерал Семен Мазараки, а также его сыновья братья Мазараки. Генерал отличился в боях с армией Наполеона, был неоднократно представлен к государственным наградам.