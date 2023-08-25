Власти продают парковку в Тюменской области слободе за 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Начальная стоимость за одно парковочное место начинается от 340 тысяч рублей. Заявки от делающих принять участие в торгах будут принимать до 22 сентября.
«Отличный вариант как для решения проблем с парковкой семейного автомобиля, так и для инвестиций», — подчеркнули в департаменте имущественных отношений Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени паркинг, расположенный на площади 400-летия Тюмени, до 1 ноября 2023 года перейдет на платный режим работы. В настоящее время там идут работы по монтажу необходимого оборудования.