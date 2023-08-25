В тюменских аптеках вырос спрос на противопростудные препараты

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В тюменский аптеках за прошедшую неделю вырос спрос на противопростудные препараты. Об этом изданию «Nashgorod.ru» рассказал свой источник.
— Люди чаще стали спрашивать антибиотики, препараты от кашля, горчичные пластыри. На улице стало холоднее, люди приходят с кашлем и насморком, — сообщил нашему изданию специалист.
Погода в городе действительно не радует: стало прохладнее. Температура воздуха в ночное время опускается до +6 градусов. Влажность и сильные ветра не лучшим образом сказываются на состоянии горожан.
В известной сети аптек «Живика» сотрудники подтвердили, что противопростудные препараты пользуются популярностью. Кроме того, фармацевты сообщили, что тюменцы так же покупают жаропонижающие препараты, бАДы и витамины.
— Большой популярностью всегда пользовались антибиотики и обезболивающие. А сейчас люди чаще спрашивают капли для носа, отхаркивающие препараты, от першения в горле. А вот летом, кстати, часто спрашивали антигистаминные лекарства и мази. Еще у тюменцев популярны витамины и БАДы, — рассказали нашему изданию в одной из сетевых аптек.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городских аптеках исчезли некоторые препараты. В перечне запрещенных для продажи на аптечном рынке оказались почти 200 наименований препаратов. Среди них несколько десятков зарубежных лекарств, а также необходимых препаратов, без которых не могут обойтись наркологи и онкологи.