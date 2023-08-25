В тюменских аптеках вырос спрос на противопростудные препараты

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городских аптеках исчезли некоторые препараты. В перечне запрещенных для продажи на аптечном рынке оказались почти 200 наименований препаратов. Среди них несколько десятков зарубежных лекарств, а также необходимых препаратов, без которых не могут обойтись наркологи и онкологи.