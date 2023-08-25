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В тюменских аптеках увеличился спрос на "осенние" препараты

В тюменских аптеках вырос спрос на противопростудные препараты

25 августа 2023, 03:19
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
В тюменских аптеках увеличился спрос на "осенние" препараты
Тюменцы в преддверии осенне-зимнего периода скупают противопростудные препараты. Фармацевты сообщают, что популярными лекарствами у горожан являются отхаркивающие и жаропонижающие лекарства.
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Тюмень

В тюменский аптеках за прошедшую неделю вырос спрос на противопростудные препараты. Об этом изданию «Nashgorod.ru» рассказал свой источник.

— Люди чаще стали спрашивать антибиотики, препараты от кашля, горчичные пластыри. На улице стало холоднее, люди приходят с кашлем и насморком, — сообщил нашему изданию специалист.

Погода в городе действительно не радует: стало прохладнее. Температура воздуха в ночное время опускается до +6 градусов. Влажность и сильные ветра не лучшим образом сказываются на состоянии горожан.

В известной сети аптек «Живика» сотрудники подтвердили, что противопростудные препараты пользуются популярностью. Кроме того, фармацевты сообщили, что тюменцы так же покупают жаропонижающие препараты, бАДы и витамины.

— Большой популярностью всегда пользовались антибиотики и обезболивающие. А сейчас люди чаще спрашивают капли для носа, отхаркивающие препараты, от першения в горле. А вот летом, кстати, часто спрашивали антигистаминные лекарства и мази. Еще у тюменцев популярны витамины и БАДы, — рассказали нашему изданию в одной из сетевых аптек.
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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городских аптеках исчезли некоторые препараты. В перечне запрещенных для продажи на аптечном рынке оказались почти 200 наименований препаратов. Среди них несколько десятков зарубежных лекарств, а также необходимых препаратов, без которых не могут обойтись наркологи и онкологи.

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