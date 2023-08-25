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В Тюмени у Текутьевского кладбища появился мемориал Евгению Пригожину

В Тюмени у Текутьевского кладбища появился мемориал Евгению Пригожину

25 августа 2023, 10:13
Фото: nashgorod.ru
Первый стихийный мемориал Евгению Пригожину и погибшему командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину обнаружили в парке в Тюмени, возле Текутьевского кладбища.
Видео: nashgorod.ru

Его организовали местные жители со стороны улицы Республики, сообщает корреспондент «Нашего города». На данный момент здесь разместили фотографии погибших и положили цветы.

Подобный мемориал появился в Тобольске, его устроили у Танка Т-72М в сквере 8 микрорайона. Ещё один мемориал организовали в поселке Московский.

«Наш Город» сообщал, что пассажирский лайнер, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области 23 августа.

В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину
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#Общество#Видео#Александр Мязин#Тюменцы#Похороны#Мемориал
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