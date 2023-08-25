В Тюмени у Текутьевского кладбища появился мемориал Евгению Пригожину

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Его организовали местные жители со стороны улицы Республики, сообщает корреспондент «Нашего города». На данный момент здесь разместили фотографии погибших и положили цветы.
Подобный мемориал появился в Тобольске, его устроили у Танка Т-72М в сквере 8 микрорайона. Ещё один мемориал организовали в поселке Московский.
«Наш Город» сообщал, что пассажирский лайнер, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области 23 августа.